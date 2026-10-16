Pronostican temperaturas de hasta 33 °C y posibles lluvias en varias provincias este viernes

Un motorista toma agua de una botella para hidratarse y mitigar el calor en una calle del Gran Santo Domingo ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este viernes predominará un ambiente soleado y con escasas lluvias en gran parte del país, debido a la incidencia de un sistema de alta presión.

No obstante, el organismo meteorológico prevé chubascos aislados en poblados de provincias cercanas a la costa atlántica, entre ellas María Trinidad Sánchez, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia y Espaillat.

Para la tarde, la interacción del viento con la orografía y el calentamiento diurno favorecerán la ocurrencia de aguaceros locales, posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento en poblados de Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, San Cristóbal, el norte de Santo Domingo, Azua, San Juan y Elías Piña, así como en el sur de La Vega.

Recomendaciones por el calor

El Indomet indicó que las temperaturas mínimas estarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 31 °C y 33 °C.

Ante estas condiciones, recomendó ingerir agua frecuentemente, utilizar ropa ligera, de colores claros, evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y permanecer en lugares ventilados.

Señaló que las personas adultas mayores, las embarazadas y los niños son más vulnerables a los efectos del calor, por lo que requieren especial atención.

Pronostican buen tiempo

Para este sábado, el organismo pronostica que predominarán las condiciones de buen tiempo en la mayoría de las provincias, debido a la incidencia del sistema de alta presión.

Sin embargo, durante la tarde, el viento del este/sureste y los efectos locales podrían generar chubascos y posibles tronadas aisladas en poblados de Monte Plata, Hato Mayor, el norte de San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Elías Piña y otras localidades de la Cordillera Central.

El Indomet explicó que para el domingo continuará el buen tiempo durante la mañana por la incidencia del sistema de alta presión.

En cambio, en horas de la tarde, los efectos locales y un leve incremento de la humedad provocarán chubascos dispersos y posibles tronadas aisladas en zonas del sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Se prevé que las precipitaciones se extiendan hacia el noroeste durante las primeras horas de la noche.