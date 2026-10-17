Meteorología prevé un sábado caluroso y con pocas lluvias

Una joven se protege de los rayos del sol con una sombrilla mientras camina por una acera del Gran Santo Domingo. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado se esperan pocas lluvias y temperaturas de entre 31 °C y 35 °C en gran parte del territorio nacional.

El organismo meteorológico explicó que la incidencia de una masa aire con menor contenido de humedad limitará la ocurrencia de precipitaciones, por lo que se prevé que las condiciones del tiempo se mantengan relativamente estables.

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No obstante, ante los efectos que podrían ocasionar las altas temperaturas, especialmente en grupos vulnerables, como los adultos mayores, las embarazadas y los niños, la institución exhortó a la población a ingerir agua con frecuencia y utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros.

También instó a la ciudadanía a evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m., y a permanecer en lugares frescos y ventilados.

Lluvias vespertinas

Aunque durante la mañana se prevé que predomine un ambiente soleado, para la tarde el Indomet pronostica la ocurrencia de chubascos acompañados de tronadas aisladas en localidades de las provincias La Altagracia, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Azua, Barahona y Elías Piña.

Según la institución, estas condiciones serán producto del calentamiento diurno y los efectos de la orografía.