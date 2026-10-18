Ambiente caluroso y lluvias en la tarde dominarán las condiciones del tiempo este domingo

Una mujer camina por una calle del Gran Santo Domingo protegida del sol con una sombrilla. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante la mañana de este domingo predominarán las condiciones de buen tiempo y un cielo soleado, mientras que para la tarde se esperan aguaceros locales, posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas en varias zonas del país.

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones se producirán principalmente hacia el suroeste, la Cordillera Central y el sureste, debido a los efectos de una débil vaguada y al arrastre del viento.

Asimismo, el Indomet prevé que durante la noche las lluvias continúen afectando las provincias Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Monte Cristi.

Calor

El organismo meteorológico indicó que las temperaturas continuarán calurosas, con mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 31 °C y 33 °C.

Ante estas condiciones, recomendó ingerir agua frecuentemente, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, así como permanecer en lugares frescos y ventilados.

El Indomet señaló que las personas adultas mayores, las embarazadas y los niños son más vulnerables a los efectos del calor.

Sistema de baja presión

En su informe del tiempo, el organismo indicó que, a partir de un frente frío ubicado en la costa este de Estados Unidos, podría formarse este domingo un área de baja presión no tropical.

Según la entidad, se prevé que el sistema se desplace lentamente y de manera errática, con posibilidad de adquirir características subtropicales durante la próxima semana.

La probabilidad de formación ciclónica es baja, cercana al 0 % en las próximas 48 horas y al 30 % en los próximos siete días. El fenómeno no representa peligro para la República Dominicana.

Se aproxima vaguada

Para este lunes, se espera un ligero incremento de la humedad debido a la incidencia de una débil vaguada, que favorecerá nublados acompañados de aguaceros, localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas condiciones se producirían durante la tarde y las primeras horas de la noche, principalmente en las regiones sureste y nordeste, el valle del Cibao, el noroeste y la Cordillera Central.

Durante la noche, se esperan nubes dispersas en gran parte del territorio nacional.

Para el próximo martes, el Indomet prevé que la incidencia de una vaguada prefrontal favorezca aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en el noroeste, la zona fronteriza y las cordilleras Septentrional y Central, especialmente durante la tarde.

Las precipitaciones podrían extenderse hacia localidades del sureste y noreste hasta las primeras horas de la noche. Posteriormente, se espera una disminución gradual de la nubosidad y las lluvias durante la madrugada.