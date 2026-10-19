El Indomet pronostica aguaceros por incidencia de vaguada y temperaturas calurosas este lunes

Un motorista toma agua de una botella para hidratarse y mitigar el calor en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para la mañana de este lunes un cielo soleado y poco nuboso en gran parte del país.

No obstante, la influencia del viento provocará incrementos de la nubosidad, con chubascos pasajeros y aislados en localidades de las provincias La Altagracia, La Romana, Samaná, María Trinidad Sánchez, Peravia, Barahona y Pedernales.

Para la tarde y las primeras horas de la noche, el Indomet prevé aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Duarte, el norte de San Pedro de Macorís, Azua, San Juan, Independencia, Pedernales y Elías Piña, debido a la combinación de una vaguada y los efectos locales.

Según la entidad, las lluvias se extenderán hacia localidades de La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Valverde y Puerto Plata, entre otras zonas cercanas, al finalizar la tarde y durante la noche, con una disminución prevista en la madrugada.

Temperaturas continuarán calurosas

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán calurosas. Las mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C y las máximas entre 31 °C y 33 °C.

Ante estas condiciones, recomendó ingerir agua frecuentemente, utilizar ropa ligera, de colores claros, evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, así como permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, advirtió que las personas adultas mayores, las embarazadas y los niños son más vulnerables a los efectos del calor.

Sistema de baja presión en EE. UU.

Respecto a las condiciones meteorológicas en el Atlántico, el Indomet informó que a partir de un frente frío ubicado en la costa este de Estados Unidos, podría formarse un área de baja presión no tropical.

De acuerdo con el organismo, se prevé que el sistema se desplace lentamente y de manera errática, con la posibilidad de adquirir características subtropicales durante la próxima semana.

El Indomet indicó que la probabilidad de formación ciclónica es baja, cercana al 0 % en las próximas 48 horas y al 40 % en los próximos siete días. El fenómeno no representa peligro para la República Dominicana.

Incidencia de vaguada

Para este martes, el organismo prevé que la incidencia de una vaguada prefrontal asociada a un sistema frontal en proceso de disipación genere algunos chubascos matutinos en localidades de las regiones sureste y noreste.

Durante la tarde, se esperan aguaceros localmente moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, se concentrarán hacia el interior del país, especialmente en Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde y Santiago, entre otras provincias cercanas. Estas condiciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Para el miércoles, el Indomet prevé algunos chubascos durante la madrugada en zonas costeras. No obstante, a medida que avance la mañana, gran parte del país permanecerá con cielo de nubosidad dispersa y pocas precipitaciones.

En horas de la tarde, se esperan aguaceros acompañados de tronadas y ráfagas de viento en localidades de las regiones norte y noroeste, el Valle del Cibao y la vertiente norte de la cordillera Central, debido a la incidencia de la vaguada prefrontal.