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El COE emite alerta verde para cinco provincias por lluvias

Las demarcaciones bajo alerta son Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Santiago y Puerto Plata

Llaman a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten grandes volúmenes de agua

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    El COE emite alerta verde para cinco provincias por lluvias
    Una calle inundada en el Ensanche Quisqueya del Distrito Nacional tras fuertes lluvias.
    (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este lunes alerta verde para  cinco provincias ante posibles inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias ocurridas y pronosticadas.

    Las provincias bajo alerta son Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Santiago y Puerto Plata.

    La medida se basa en el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que indica que las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por una vaguada que incide en varios niveles de la troposfera.

    Este sistema favorecerá, durante la tarde, incrementos nubosos acompañados de aguaceros que podrían ser moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

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    Mapa del COE con las cinco provincias en alerta verde ante posibles inundaciones y crecidas de arroyos y cañadas por las lluvias pronosticadas. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL COE)

    Recomendaciones del COE

    Ante estas condiciones meteorológicas, el COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y revisar sus planes familiares de emergencia.

    • También, recomendó evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, así como abstenerse de transitar por zonas vulnerables a inundaciones.

    El organismo señaló ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

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