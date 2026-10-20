Pronostican cielo soleado y aguaceros en la tarde por incidencia de vaguada este martes

Una mujer se cubre del sol con un periódico mientras camina por una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para la mañana de este martes un ambiente mayormente soleado en gran parte del país, debido al reducido contenido de humedad en la atmósfera, que limitará la ocurrencia de lluvias.

No obstante, para la tarde se esperan aguaceros, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento localmente fuertes, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y los efectos del calentamiento diurno en provincias de las regiones noroeste y norte, la zona fronteriza, la Cordillera Central y la llanura oriental.

Entre las provincias donde se concentrarían estas condiciones figuran Monte Cristi, La Altagracia, El Seibo, Pedernales, La Vega, Santiago, Valverde, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, Hato Mayor, Espaillat y Hermanas Mirabal.

Temperaturas calurosas

El Indomet informó que las temperaturas continuarán calurosas, con mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 32 °C y 34 °C.

Ante estas condiciones, recomendó a la población ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, así como permanecer en lugares frescos y ventilados.

El organismo señaló que las personas adultas mayores, las embarazadas y los niños son más vulnerables a los efectos del calor.

Precaución en la costa atlántica y zona de baja presión en EE. UU.

En cuanto a las condiciones marítimas, la entidad meteorológica recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución en la costa atlántica, debido al oleaje peligroso mar adentro.

El informe también señala que una zona de baja presión no tropical, con fuerza de tormenta, se encuentra en la costa este de Estados Unidos.

Se prevé que el sistema se desplace lentamente hacia el este/noreste, con posibilidad de adquirir características subtropicales durante la próxima semana.

Según el Indomet, la probabilidad de formación ciclónica es baja, cercana al 30 % en las próximas 48 horas y al 40 % en los próximos siete días. El fenómeno no representa peligro para la República Dominicana.

Pocas lluvias

Para este miércoles, no se esperan cambios en las condiciones meteorológicas, debido a la permanencia del limitado contenido de humedad en la atmósfera, que continuará restringiendo las precipitaciones.

No obstante, la presencia de una vaguada en los niveles bajos y altos de la troposfera, en combinación con los efectos del calentamiento diurno, podría generar chubascos matutinos hacia el litoral caribeño.

En horas de la tarde se esperan aguaceros dispersos y tronadas ocasionales en las regiones noroeste, norte y este, así como en la zona fronteriza y la Cordillera Central.

Para el jueves, el Indomet prevé un importante incremento de la humedad y la inestabilidad sobre el territorio nacional, debido a la presencia de diversas vaguadas en varios niveles de la troposfera.

A partir de la madrugada se espera un ambiente nublado, con aguaceros, tormentas eléctricas y frecuentes ráfagas de viento en provincias del litoral caribeño, el suroeste, la zona fronteriza y la Cordillera Central.