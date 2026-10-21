COE coloca a Puerto Plata en alerta amarilla por riesgo de inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a amarillo el nivel de aviso para la provincia Puerto Plata, debido al riesgo de inundaciones provocado por las lluvias que se esperan a partir de la madrugada de este jueves.

Otras 21 demarcaciones permanecen en alerta verde: el Distrito Nacional y las provincias San Cristóbal, La Vega, Barahona, San Pedro de Macorís, Pedernales, Azua, Peravia, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Montecristi, La Altagracia, Espaillat, La Romana, Independencia, Bahoruco, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) ofreció este miércoles una rueda de prensa conjunta con el COE y otros organismos de socorro, en la que informó que se prevén lluvias significativas desde este jueves hasta el sábado.

La directora del Indomet, Gloria Ceballos, advirtió que los acumulados de lluvia podrían alcanzar los 200 milímetros en el país.

"Hay modelos de donde nosotros nos guiamos, el americano y el europeo, y ambos están indicando que se van a superar los 200 milímetros", expresó Ceballos durante el encuentro con representantes de los organismos de socorro.

Medidas anunciadas

La funcionaria explicó que las lluvias comenzarán a intensificarse durante la madrugada del jueves y se extenderán hasta el sábado. Por ello, exhortó a la población a mantener las medidas de precaución ante posibles inundaciones.

"Las lluvias serán paulatinas; estamos hablando de acumulados de lluvias hasta el sábado", indicó.

En ese sentido, el director del COE, Edwin Olivares, llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales, especialmente a quienes residen en las zonas bajo alerta.

¿Qué significan las alertas?

Alerta amarilla: manténgase atento y preparado ante posibles impactos .

manténgase atento y preparado ante . Alerta verde: manténgase informado y preparado ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.