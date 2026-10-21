×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lluvias
Añadir Diario Libre en GoogleLluvias

Anuncian lluvias significativas para mañana jueves y amplían a 22 las demarcaciones en alerta

Las precipitaciones son por una corriente de humedad que incide sobre el país en combinación con una vaguada

    Expandir imagen
    Anuncian lluvias significativas para mañana jueves y amplían a 22 las demarcaciones en alerta
    Rueda de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). (DIARIO LIBRE/ESTANLIN ROSA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó la tarde de este miércoles que para mañana jueves se esperan lluvias significativas en gran parte del territorio nacional, debido a una corriente de humedad que incide sobre el país en combinación con una vaguada.

    "A partir de mañana tendremos lluvias significativas por una corriente de humedad que está arrastrando esas lluvias desde el Caribe hasta el Pacífico", expresó la directora del Indomet, Gloria Ceballos.

    La funcionaria explicó que las precipitaciones previstas para este jueves, viernes y sábado son relevantes, debido a que se producirán a finales de octubre, luego de varios meses con lluvias por debajo de los valores normales.

    "En cierto sentido, las lluvias mitigarán la sequía", manifestó Ceballos durante una rueda de prensa realizada en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

    Asimismo, indicó que las precipitaciones serán más prolongadas en el litoral caribeño.

    RELACIONADAS

    Ante las condiciones meteorológicas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó bajo alerta verde a 21 provincias y el Distrito Nacional.

    Las provincias en alerta son: San Cristóbal, Santo Domingo, La Vega, Barahona, San Pedro de Macorís, Pedernales, Azua, Peravia, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Puerto Plata, Montecristi, La Altagracia, Espaillat, La Romana, Independencia, Bahoruco, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.

    Ante el pronóstico de lluvias, las autoridades exhortaron a la población a mantener las precauciones y seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil

    TEMAS -

      Periodista, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con experiencia en medios impresos, digitales y redes sociales. Apasionada de la naturaleza y escribir historias humanas.