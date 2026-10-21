Anuncian lluvias significativas para mañana jueves y amplían a 22 las demarcaciones en alerta

Rueda de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). ( DIARIO LIBRE/ESTANLIN ROSA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó la tarde de este miércoles que para mañana jueves se esperan lluvias significativas en gran parte del territorio nacional, debido a una corriente de humedad que incide sobre el país en combinación con una vaguada.

"A partir de mañana tendremos lluvias significativas por una corriente de humedad que está arrastrando esas lluvias desde el Caribe hasta el Pacífico", expresó la directora del Indomet, Gloria Ceballos.

La funcionaria explicó que las precipitaciones previstas para este jueves, viernes y sábado son relevantes, debido a que se producirán a finales de octubre, luego de varios meses con lluvias por debajo de los valores normales.

"En cierto sentido, las lluvias mitigarán la sequía", manifestó Ceballos durante una rueda de prensa realizada en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Asimismo, indicó que las precipitaciones serán más prolongadas en el litoral caribeño.

Ante las condiciones meteorológicas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó bajo alerta verde a 21 provincias y el Distrito Nacional.

Las provincias en alerta son: San Cristóbal, Santo Domingo, La Vega, Barahona, San Pedro de Macorís, Pedernales, Azua, Peravia, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Puerto Plata, Montecristi, La Altagracia, Espaillat, La Romana, Independencia, Bahoruco, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.

Ante el pronóstico de lluvias, las autoridades exhortaron a la población a mantener las precauciones y seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil