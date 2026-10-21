Pronostican lluvias por vaguada y sensación térmica de hasta 41 °C este miércoles

Una mujer camina por una calle del Gran Santo Domingo protegida del sol con una sombrilla. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este miércoles predominará un cielo mayormente poco nuboso durante las horas de la mañana, con escasas lluvias y ambiente caluroso.

Sin embargo, en horas de la tarde se esperan aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales en varias zonas del país, principalmente en sectores del noreste, noroeste, puntos de la Cordillera Central y la zona fronteriza, debido a la incidencia de una vaguada, combinada con los efectos del calentamiento diurno y la orografía.

En el resto del territorio nacional, continuarán las escasas lluvias, con viento predominante del sur/sureste.

Sensación térmica de hasta 41 °C

El organismo meteorológico indicó que las temperaturas se mantendrán calurosas, con mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 32 °C y 34 °C. Asimismo, la sensación térmica oscilará entre los 38 °C y 41 °C.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda ingerir agua, utilizar ropa ligera, de colores claros, evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, así como permanecer en lugares frescos y ventilados.

El organismo advirtió que las personas adultas mayores, las embarazadas y los niños son más vulnerables a los efectos del calor.

Zona de baja presión en Estados Unidos

El Indomet también informó que una zona de baja presión no tropical con fuerza de tormenta se encuentra en la costa este de los Estados Unidos.

Se prevé que este sistema se desplace lentamente hacia el este/noreste, con posibilidad de adquirir características subtropicales durante la semana.

Según el organismo, la probabilidad de formación ciclónica es baja, cercana al 40 % en las próximas 48 horas y del 40 % en los próximos siete días. El fenómeno no representa peligro para la República Dominicana.

Vaguada

Para este jueves, la entidad prevé un ambiente inestable desde las horas de la mañana, debido al aporte de humedad por el viento y a la incidencia de varias vaguadas lo que favorecerá incrementos nubosos y aguaceros, que podrían ser fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el litoral Caribeño.

Durante la tarde, las precipitaciones se extenderán hacia gran parte del territorio nacional, con riesgo moderado de inundaciones urbanas y rurales.

Para el próximo viernes, continuará una atmósfera húmeda e inestable debido a la incidencia de la vaguada y al arrastre del viento.

En consecuencia, se producirán nublados con aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales, principalmente en sectores del suroeste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.