La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó la tarde de este miércoles que se esperan acumulados de lluvias de hasta 200 milímetros en el país, debido a una corriente de humedad y una vaguada que incidirán sobre el territorio nacional a partir de la madrugada de este jueves.

"Hay modelos de donde nosotros nos guiamos, el americano y el europeo, y ambos están indicando que se van a superar los 200 milímetros", expresó la directora durante una rueda de prensa junto a representantes de los organismos de socorro.

La funcionaria explicó que las lluvias significativas comenzarán en la madrugada del jueves y se extenderán hasta el sábado, por lo que exhortó a la población a mantener las precauciones necesarias.

"Las lluvias serán paulatinas; estamos hablando de acumulados de lluvias hasta el sábado", indicó.

De acuerdo con las autoridades, los mayores acumulados se registrarían en la región suroeste. En el Gran Santo Domingo, las precipitaciones podrían superar los 100 milímetros.

"Además, ya hay provincias donde ha llovido, por tanto, ya tenemos acumulados de lluvias importantes", señaló Ceballos.

COE pide mantenerse alerta

En ese sentido, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Edwin Olivares, llamó a los ciudadanos a mantenerse alerta, especialmente a quienes residen en las zonas señaladas por las autoridades meteorológicas.

"Dondequiera que haya alerta, debe haber precaución. O sea, que tienen que mantenerse en atención", manifestó.

Olivares sostuvo que el COE activó el plan de contingencia en coordinación con el Ministerio de Defensa, la Cruz Roja y otros organismos de socorro.

Asimismo, precisó que durante la mañana de este miércoles sostuvo una reunión con distintos alcaldes, a fin de coordinar las medidas necesarias, especialmente en las comunidades vulnerables.

Por su parte, José Luis Germán, subdirector del COE, informó que el organismo se declaró en sesión permanente ante los aguaceros previstos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/whatsapp-image-2026-10-21-at-54248-pm-500713cc.jpeg Rueda de prensa de las autoridades de socorro. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Amplían las alertas

Ante las condiciones meteorológicas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó bajo alerta verde a 21 provincias y el Distrito Nacional: San Cristóbal, Santo Domingo, La Vega, Barahona, San Pedro de Macorís, Pedernales, Azua, Peravia, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Puerto Plata, Montecristi, La Altagracia, Espaillat, La Romana, Independencia, Bahoruco, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.