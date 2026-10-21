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COE eleva a seis las provincias en alerta verde por lluvias

El organismo reportó 42 viviendas y un puente afectados en La Vega y Valverde

  • Paola Wisky - Twitter
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COE eleva a seis las provincias en alerta verde por lluvias
Las provincias en alerta verde son Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Santiago, Puerto Plata y Montecristi. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este miércoles a seis las provincias en alerta verde ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias registradas y pronosticadas en diversas zonas del país por la incidencia de una vaguada.

Según el informe de situación del organismo, las provincias en alerta verde son Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Santiago, Puerto Plata y Montecristi.

  • La entidad reportó que las lluvias afectaron 42 viviendas y un puente en las provincias La Vega y Valverde.

Los incidentes se registraron en las comunidades de Tireo y Mao

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Infografía
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Informe del Indomet

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este miércoles que el viento del sur/sureste mantiene un ambiente caluroso y con pocas lluvias en gran parte del país.

Sin embargo, durante las próximas horas, la incidencia de una vaguada y los efectos locales provocarán tormentas eléctricas, aguaceros de moderados a fuertes y ráfagas de viento ocasionalmente fuertes en localidades de Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, La Vega y otras zonas cercanas.

Estas precipitaciones disminuirán gradualmente durante la noche.

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Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.