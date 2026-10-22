El COE advierte sobre aguaceros muy fuertes y posibles granizadas mientras eleva alerta en el país

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó este jueves los niveles de alerta en la República Dominicana, colocando siete provincias en amarilla y otras 17 demarcaciones en verde, debido a las lluvias provocadas por una vaguada que ya ha dejado 150 viviendas afectadas por inundaciones urbanas en Santiago.

Según el informe de situación número dos, emitido a las 11:30 de la mañana de este 22 de octubre, las inundaciones afectaron aproximadamente 100 viviendas en Hoya de Caimito y otras 50 en el sector Francisco del Rosario Sánchez, ambos en Santiago.

La Defensa Civil informó que no fue necesario evacuar personas en ninguna de las dos comunidades y que la situación había retornado a la normalidad.

El organismo también reportó inundaciones urbanas en Puerto Plata, específicamente en Los Callejones, Boca Nueva, la carretera de Sosúa, La Cañita, El Javillar, La Unión y el municipio de Sosúa.

En estas localidades, las condiciones también habían retornado a la normalidad al momento del informe.

El balance oficial no registra personas fallecidas, evacuadas o desplazadas. Tampoco reporta viviendas destruidas, puentes afectados, acueductos fuera de servicio ni daños a infraestructuras críticas.

¿Cuáles son las siete provincias en alerta amarilla?

El COE colocó en alerta amarilla a:

1. Puerto Plata

2. Pedernales

3. Barahona

4. Independencia

5. Espaillat

6. Bahoruco

7. Santiago

En tanto, permanecen bajo alerta verde San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, San Pedro de Macorís, Dajabón, San José de Ocoa, Valverde, Santiago Rodríguez, Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, La Romana, Azua, Peravia, La Altagracia, Hermanas Mirabal, Elías Piña y Monte Cristi.

La alerta amarilla indica que la población debe mantenerse atenta y preparada ante posibles impactos de las condiciones meteorológicas, mientras que la verde corresponde a una situación de vigilancia preventiva.

Aguaceros muy fuertes y posibles granizadas

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), citado por el COE, una vaguada en varios niveles de la troposfera, combinada con una masa de aire de alto contenido de humedad, favorecerá durante la tarde la formación de nublados acompañados de aguaceros muy fuertes.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, posibles granizadas y ráfagas de viento intensas, capaces de provocar la caída de ramas y daños a estructuras en mal estado.

El organismo meteorológico prevé que las lluvias se concentren inicialmente en las regiones suroeste, la zona fronteriza, el litoral costero caribeño y la llanura oriental, para luego extenderse gradualmente hacia otras localidades del territorio nacional.

Ante estas condiciones, el COE advirtió sobre el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

El Indomet también pronosticó que las lluvias continuarán durante el viernes, principalmente hacia el Gran Santo Domingo, La Altagracia, San Cristóbal, Barahona y otras localidades del litoral caribeño.

Recomendaciones a la población

El COE informó que mantiene activo su Plan de Contingencias para Eventos Hidrometeorológicos, mientras la Defensa Civil continúa la vigilancia en las localidades donde se registraron inundaciones.

El organismo recomendó a los ciudadanos evitar cruzar ríos, arroyos o cañadas con altos volúmenes de agua, no permanecer debajo de árboles ni cerca de estructuras inestables y mantenerse atentos a los boletines oficiales.

También exhortó a las familias residentes en zonas vulnerables a identificar rutas de evacuación, preparar sus planes de emergencia y disponer de suministros básicos para 72 horas.

Para reportar emergencias, la población puede comunicarse al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 o al COE, a través del 809-472-0909.