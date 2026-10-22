Pronostican fuertes lluvias y tormentas eléctricas por incidencia de vaguada este jueves

Grupo de personas utilizando sombrillas durante un día de lluvias en la avenida Winston Churchill en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

Las condiciones meteorológicas en el país continuarán dominadas por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, combinada con una masa de aire con alto contenido de humedad, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe del tiempo.

El organismo pronosticó que, desde las horas de la mañana, se producirán aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, entre otras provincias del litoral caribeño.

Para las horas de la tarde, se prevé que las lluvias se extiendan hacia Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Valverde y Santiago Rodríguez, Dajabón, entre otras provincias que se encuentran bajo niveles de alerta y avisos meteorológicos.

En cuanto a las temperaturas, la entidad indicó que continuarán calurosas. Las mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 32 °C y 34 °C.

Tormenta subtropical Josephine y zona de baja presión

En su informe del tiempo, el Indomet afirmó que la tormenta subtropical Josephine se encontraba a unos 315 kilómetros al sur de Nantucket, Massachusetts, Estados Unidos, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 20 kilómetros por hora. El sistema no representa peligro para la República Dominicana.

El organismo informó sobre una zona de baja presión ubicada a varios cientos de kilómetros al este/sureste de las Bermudas, que podría adquirir algún tipo de desarrollo durante los próximos días mientras se desplaza lentamente hacia el norte/noreste.

De acuerdo con el informe, la probabilidad de formación ciclónica del sistema es de un 10 % en las próximas 48 horas y de un 10 % en los próximos siete días. Esta zona de baja presión tampoco representa peligro para la República Dominicana.

Las lluvias seguirán

Para mañana viernes, el país continuará bajo la incidencia de la vaguada y un ambiente cargado de humedad. Desde la madrugada y durante la mañama se esperan aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia el Gran Santo Domingo, La Altagracia, San Cristóbal, Barahona, entre otras localidades de la costa caribeña.

Durante la tarde, se prevé que las lluvias se generen en las provincias que se encuentran bajo los niveles de alerta y avisos meteorológicos.

Para el sábado, persistirán las condiciones de humedad e inestabilidad asociadas a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

Se prevén aguaceros que podrían ser moderados a fuertes de manera local, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales, principalmente en sectores del sureste, suroeste, el valle del Cibao, la Cordillera Central, la zona fronteriza y la costa norte.

El Indomet advirtió que, debido a las lluvias previstas y a la posible saturación de los suelos, existe riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como de crecidas de ríos, arroyos y cañadas.