Lluvias podrían extenderse hasta el próximo martes

Una calle inundada en Santiago. ( CEDIDA POR DEFENSA CIVIL )

Las condiciones de inestabilidad asociadas a vaguadas mantendrían la probabilidad de lluvias hasta el próximo martes, de acuerdo con lo informado este jueves por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Claudio Amparo, del Departamento de Pronósticos de la entidad, explicó que sistemas de alta y baja presión favorecen el ingreso de humedad a la región del Caribe.

Agregó que se prevén precipitaciones importantes en la región suroeste y el valle del Cibao, con acumulados de lluvia de aproximadamente 180 milímetros durante las próximas 48 horas.

Recomendaciones para la costa

Amparo sostuvo que el Indomet recomienda precaución a los operadores de embarcaciones en la costa caribeña, debido a que las lluvias pronosticadas podrían reducir la visibilidad. Agregó que en la zona se esperan descargas eléctricas y ráfagas de viento.

En su informe marino de este jueves, el Indomet sugiere a los bañistas y usuarios de las playas "consultar previamente a las autoridades locales antes de hacer uso de las mismas, ya que en ocasiones pueden formarse corrientes de resaca".

Incremento de alertas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este jueves los niveles de alerta en la República Dominicana, al colocar siete provincias en alerta amarilla y otras 17 demarcaciones en verde, debido a las lluvias, que ya han dejado 150 viviendas afectadas por inundaciones urbanas en Santiago.

Según el informe de situación número dos, emitido a las 11:30 de la mañana de este 22 de octubre, las inundaciones afectaron aproximadamente 100 viviendas en Hoya de Caimito y otras 50 en el sector Francisco del Rosario Sánchez, ambos en Santiago.

El COE colocó en alerta amarilla a Puerto Plata, Pedernales, Barahona, Independencia, Espaillat, Bahoruco y Santiago.

En tanto, permanecen bajo alerta verde San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, San Pedro de Macorís, Dajabón, San José de Ocoa, Valverde, Santiago Rodríguez, Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, La Romana, Azua, Peravia, La Altagracia, Hermanas Mirabal, Elías Piña y Monte Cristi.

Leer más Pronostican acumulados de lluvia superiores a los 200 milímetros e instan a tomar precauciones