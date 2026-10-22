Vaguada: COE incluye a San Juan en provincias con alerta verde; suben a 358 las viviendas afectadas

Mapa del COE sobre las alertas en el país orrespondiente al boletín de las 5:00 de la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026. ( CEDIDA POR EL COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó la tarde de este jueves a la provincia San Juan entre las demarcaciones en alerta verde, debido a las lluvias que se registran en el país por la incidencia de una vaguada que afecta el territorio nacional.

El nivel de alerta fue ampliado ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, debido a las lluvias ocurridas y pronosticadas, según el boletín emitido a las 5:00 de la tarde por el organismo de socorro.

En esa categoría ya se encontraban San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, San Pedro de Macorís, Dajabón, San José de Ocoa, Valverde, Santiago Rodríguez, el Gran Santo Domingo, La Romana, Azua, Peravia, La Altagracia, Hermanas Mirabal, Elías Piña, Montecristi y el Distrito Nacional.

La alerta verde insta a la población a mantenerse informada y preparada ante cualquier eventualidad que pueda surgir como consecuencia de las condiciones climáticas.

En tanto, el COE mantiene en alerta amarilla a las provincias Puerto Plata, Pedernales, Barahona, Independencia, Espaillat, Bahoruco y Santiago.

Pronostican "fuertes aguaceros"

El organismo explicó que tomó la medida a partir del más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que indica que la incidencia de una vaguada, asociada a una masa de aire, favorecerá el desarrollo de nublados acompañados de aguaceros muy fuertes, tormentas eléctricas, posibles granizadas y ráfagas de viento localmente intensas, que podrían provocar la caída de ramas y daños a estructuras en mal estado.

Asimismo, señaló que las provincias potencialmente afectadas se encuentran en las regiones suroeste y fronteriza, el litoral costero caribeño y la llanura oriental, con precipitaciones que se extenderían gradualmente al resto del país.

El informe del COE también indica que, hasta el momento, Santiago y Puerto Plata son las dos provincias que presentan afectaciones.

En Puerto Plata, de manera preliminar, se reportan 25 sectores afectados, principalmente en los municipios San Felipe de Puerto Plata, Sosúa y Montellano.

El organismo también informó que las lluvias han afectado 358 viviendas y a 1,793 personas.