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El COE mantiene a cinco provincias y el Distrito Nacional en alerta verde por vaguada

Recomienda a los residentes cerca de ríos y arroyos evitar cruzar afluentes con altos volúmenes de agua

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    El COE mantiene a cinco provincias y el Distrito Nacional en alerta verde por vaguada
    Las lluvias provocaron inundaciones en Santo Domingo la mañana del viernes. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene cinco provincias y el Distrito Nacional en alerta verde ante posibles inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra por la influencia de una vaguada que incide en el territorio nacional.

    El COE modificó las alertas tomando como referencia la actualización del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que establece que el país permanece bajo la influencia de la vaguada y de un ambiente cargado de humedad.

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    Provincias en alerta

    En alerta verde están las provincias Santo Domingo, Puerto Plata, Montecristi, Espaillat, Santiago, además del Distrito Nacional.

    El organismo recomendó a las personas que viven cerca de ríos, arroyos y cañadas abstenerse de cruzar los afluentes que presenten altos volúmenes de agua.

    • Asimismo, advirtió a los residentes en las provincias y demarcaciones bajo alerta no hacer uso de balnearios.

    El COE exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y pendiente a las actualizaciones con relación a este fenómeno.

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    Infografía
    Provincias en alerta verde. (CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE))
    TEMAS -

       Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Periodismo Televisivo y en Comunicación Corporativa.