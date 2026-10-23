El Gran Santo Domingo amanece bajo agua; el COE amplía a 9 las provincias en alerta amarilla

Las lluvias provocaron inundaciones en algunas calles de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Las fuertes lluvias registradas desde las primeras horas de este viernes provocaron inundaciones urbanas, dejaron a personas varadas y dificultaron la circulación vehicular en distintos puntos del Gran Santo Domingo, donde las calles y avenidas anegadas complicaron el desplazamiento de quienes se dirigían a sus trabajos, universidades y otros destinos.

Las precipitaciones generaron inundaciones en avenidas como la Charle de Gaulle y Faro a Colón, en Santo Domingo Este, así coimo en la marginal de la autopista Las Américas, lo que dificultó el traslado de decenas de conductores y peatones.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias están asociadas a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, combinada con el viento cálido del sureste y un alto contenido de humedad.

El organismo pronosticó que estas condiciones favorecerán el desarrollo de nublados acompañados de aguaceros, localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en provincias de las regiones suroeste y sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-74237-am-34bd21e3.jpeg Un hombre camina por una calle inundada en Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

El Indomet indicó que las precipitaciones podrían extenderse a otras zonas del territorio nacional durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Lluvias continuarán durante el fin de semana

Para este sábado y domingo, el organismo meteorólogico prevé que se mantengan las condiciones de humedad e inestabilidad atmosférica debido a la incidencia de la vaguada.

En consecuencia, se esperan aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de las regiones sureste y suroeste, el valle del Cibao, la cordillera Central y la zona fronteriza.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-74238-am-c17974b7.jpeg Varias personas se protegen de la lluvia con una sombrilla mientras esperan transporte para trasladarse a sus destinos, durante la mañana de este viernes lluvioso. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

En cuanto a las temperaturas, el Indomet informó que continuarán calurosas, con mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 32 °C y 34 °C.

Provincias bajo alerta

Ante las condiciones meteorológicas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a nueve las provincias y demarcaciones en alerta amarilla y mantiene otras 16 en alerta verde.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/saveclipapp862227710186672951130163461194386974712362930n-2765d75b.jpg Mapa de las provincias bajo alerta. (CEDIDA POR EL COE)

Además del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, el COE colocó en alerta amarilla a Puerto Plata, Pedernales, Independencia, Bahoruco, Barahona, Espaillat y Santiago.

Mientras tanto, en alerta verde permanecen San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, San Pedro de Macorís, Dajabón, San José de Ocoa, Valverde, La Romana, Azua, Peravia, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Monte Cristi y San Juan.