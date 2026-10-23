El Gran Santo Domingo y Puerto Plata continúan en alerta amarilla por lluvias

Las lluvias ralentizó el tránsito en algunas calles y avenidas de la ciudad de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) disminuyó los niveles de alerta por las lluvias asociadas a una vaguada sobre el territorio nacional, que hasta la mañana de este viernes habían afectado a 2,360 personas y 590 viviendas.

No obstante, el organismo mantiene en alerta amarilla a Santo Domingo, el Distrito Nacional y Puerto Plata, ante la posibilidad de que se presenten inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Asimismo, el COE colocó en alerta verde a San Cristóbal, Bahoruco, Espaillat, Azua, Independencia, Peravia, Pedernales, Santiago, Dajabón, San José de Ocoa, Barahona, Santiago Rodríguez y Monte Cristi.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el país continúa bajo la influencia de una vaguada y de un ambiente cargado de humedad, condiciones que favorecerán la ocurrencia de nuevos aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde.

Ante este pronóstico, el COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y adoptar las medidas preventivas necesarias frente a posibles inundaciones y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.

Llaman a tomar precauciones

El Centro de Operaciones de Emergencias también instó a la ciudadanía a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten crecidas, así como permanecer debajo de árboles o cerca de estructuras inestables durante las lluvias.

Asimismo, recomendó identificar las rutas de evacuación y las zonas seguras. Mientras que, ante cualquier emergencia, recordó que están disponibles el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y el teléfono 809-472-0909.