El Gran Santo Domingo y Puerto Plata continúan en alerta amarilla por lluvias
El Centro de Operaciones de Emergencias ha reportado que más de 2,360 personas han sido afectadas por las lluvias en el país
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) disminuyó los niveles de alerta por las lluvias asociadas a una vaguada sobre el territorio nacional, que hasta la mañana de este viernes habían afectado a 2,360 personas y 590 viviendas.
No obstante, el organismo mantiene en alerta amarilla a Santo Domingo, el Distrito Nacional y Puerto Plata, ante la posibilidad de que se presenten inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.
Asimismo, el COE colocó en alerta verde a San Cristóbal, Bahoruco, Espaillat, Azua, Independencia, Peravia, Pedernales, Santiago, Dajabón, San José de Ocoa, Barahona, Santiago Rodríguez y Monte Cristi.
De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el país continúa bajo la influencia de una vaguada y de un ambiente cargado de humedad, condiciones que favorecerán la ocurrencia de nuevos aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde.
- Ante este pronóstico, el COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y adoptar las medidas preventivas necesarias frente a posibles inundaciones y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.
Llaman a tomar precauciones
El Centro de Operaciones de Emergencias también instó a la ciudadanía a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten crecidas, así como permanecer debajo de árboles o cerca de estructuras inestables durante las lluvias.
Asimismo, recomendó identificar las rutas de evacuación y las zonas seguras. Mientras que, ante cualquier emergencia, recordó que están disponibles el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y el teléfono 809-472-0909.