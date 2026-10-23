Lluvias afectan a 2,360 personas y 590 viviendas en el país

Calle inundada en Santo Domingo Este ralentizó el tránsito en la zona. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Las lluvias registradas en los últimos días en gran parte del territorio nacional han afectado a 2,360 personas y 590 viviendas, según el informe situacional emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que coloca a Santiago y Puerto Plata como las provincias más afectadas por la ocurrencia de las precipitaciones.

Sin embargo, pese a los fuertes aguaceros, hasta el momento no se han reportado fallecidos, viviendas destruidas ni puentes afectados.

Según el balance consolidado del organismo, en Santiago las inundaciones urbanas impactaron a residentes de varios sectores. En Hoyo de Caimito se reportaron 101 viviendas afectadas; en Francisco del Rosario Sánchez, 40; en el barrio La Gloria, de Santiago Oeste (Cienfuegos), 36; en El Ingenio, 20, y en El Ensueño, 35.

Además, la Defensa Civil informó sobre el colapso de la pared perimetral de una vivienda.

El COE destacó que la situación en los sectores afectados volvió a la normalidad, aunque señaló que mantiene activos los planes de contingencias para eventos hidrometeorológicos.

Provincias bajo alerta

Ante las condiciones meteorológicas, el COE incrementó los niveles de alerta por posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Debido al pronóstico de lluvias, el organismo de emergencia colocó en alerta amarilla al Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, así como a Puerto Plata, Pedernales, Independencia, Bahoruco, Barahona, Espaillat y Santiago.

Mientras tanto, en alerta verde indicó que permanecen San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, San Pedro de Macorís, Dajabón, San José de Ocoa, Valverde, La Romana, Azua, Peravia, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Monte Cristi y San Juan.

La entidad fundamentó la medida en el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que advierte sobre condiciones favorables para la formación de nublados acompañados de aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las condiciones están asociadas a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, combinada con el viento cálido del sureste y el alto contenido de humedad sobre el territorio nacional.