Santiago y Puerto Plata figuran entre las provincias con mayores acumulados de lluvias

Un agente de la Digesett dirige el tránsito en Santo Domingo Este ante las dificultades provocadas por las fuertes lluvias. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Las fuertes lluvias registradas desde las primeras horas de este viernes debido a la incidencia de una vaguada, provocaron inundaciones urbanas y dificultades para la circulación vehicular en distintos puntos del país.

En Santo Domingo Este, las precipitaciones ocurridas desde la madrugada alcanzaron los 29.7 milímetros (mm), mientras que en la zona de Las Américas, también en Santo Domingo Este, se acumularon 45.0 milímetros, de acuerdo con el meteorólogo Cristopher Florián, del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las lluvias generaron inundaciones en avenidas como Charles de Gaulle y Faro a Colón, en Santo Domingo Este, así como en la marginal de la autopista Las Américas, dificultando el traslado de decenas de conductores y peatones.

Acumulados del 17 al 21 de octubre

De acuerdo con los registros correspondientes al período comprendido entre el 17 y el 21 de octubre, los mayores acumulados de lluvia se registraron en el municipio Sajoma, provincia Santiago, con 121 milímetros.

Le siguieron el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata con 107.1 milímetros; el municipio Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, con 86.4 milímetros, y Sabana Grande de Boyá, con 51.2 milímetros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-73129-am-1-da016659.jpeg Una mujer intentando cruzar por una acera inundada mientras se protege de la lluvia con una sombrilla en el municipio Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Lluvias continuarán

El pronosticador indicó que para los próximos días, las condiciones meteorológicas continuarán bajo la incidencia de una vaguada, la cual aportará suficiente contenido de humedad.

Según explicó Florián, debido a que la vaguada se encuentra en niveles altos de la atmósfera y no es la superficie, pueden producirse lluvias en horarios distintos a los previstos.

No obstante, indicó que se mantienen los niveles de alerta y la atención ante la posibilidad de que ocurran precipitaciones fuertes similares a las registradas durante la madrugada.

Como ejemplo, señaló que en Santiago las lluvias, en lugar de ocurrir durante la tarde, se propagaron en horas de la noche.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-74237-am-61442c70.jpeg Un hombre camina por una vía anegada en Santo Domingo Este, donde las precipitaciones provocaron inundaciones urbanas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Pronóstico

El informe meteorológico de este viernes establece que las condiciones del tiempo estarán dominadas por la combinación de una vaguada en varios niveles de la troposfera, el viento cálido del sureste y el alto contenido de humedad sobre el territorio nacional.

Las precipitaciones se esperan principalmente en provincias de las regiones suroeste y sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Entre las provincias mencionadas se encuentran La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Peravia, Monseñor Nouel, La Vega, Barahona y Pedernales, con posibilidad de extenderse hacia otras zonas del país durante la tarde y las primeras horas de la noche.