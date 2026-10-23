Continuarán las lluvias este fin de semana en zonas del país por la incidencia de una vaguada

Personas se protegen de la lluvia con paraguas en una calle de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias continuarán durante este fin de semana en distintas zonas del país debido a la incidencia de una vaguada.

El organismo prevé que durante las primeras horas del sábado se registren lluvias pasajeras, entre débiles y moderadas, en localidades de la costa caribeña, como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Peravia y San Cristóbal.

Para la tarde, se esperan aguaceros fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, La Altagracia, El Seibo, Puerto Plata y Espaillat, entre otras provincias.

De acuerdo con el Indomet, la combinación de la vaguada con una masa de aire con suficiente contenido de humedad favorecerá las precipitaciones hasta las primeras horas de la noche.

Para el domingo, las condiciones meteorológicas serán similares a las del sábado. Desde la madrugada se prevén lluvias moderadas en ocasiones en zonas del litoral caribeño, que posteriormente podrían extenderse hacia otras localidades del país.

Alertas vigentes

Ante las condiciones meteorológicas, el Indomet mantiene en alerta verde a Dajabón, Montecristi, Puerto Plata y Santiago.

En tanto, se descontinúa el nivel de alerta para el Gran Santo Domingo, Peravia, Azua, Barahona, Santiago Rodríguez, Pedernales y San José de Ocoa.