Lluvias y tormentas eléctricas marcarán el tiempo este viernes por incidencia de vaguada

Una mujer intentando cruzar por una acera inundada mientras se protege de la lluvia con una sombrilla en el municipio Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Desde la madrugada de este viernes se registran lluvias en diferentes zonas del país, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, el viento cálido del sureste y el alto contenido de humedad,

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que estas condiciones favorecerán el desarrollo de nublados acompañados de aguaceros , localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en provincias de las regiones suroeste y sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Entre las localidades que podrían verse afectadas figuran La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Peravia, Monseñor Nouel, La Vega, Barahona y Pedernales.

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones podrían extenderse hacia otras zonas del país durante la tarde y las primeras horas de la noche.

En cuanto a las temperaturas, el Indomet indicó que las temperaturas seguirán calurosas, con mínimas entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 32 °C y 34 °C.

Lluvias durante el fin de semana

Para este sábado y domingo, el organismo prevé que el patrón meteorológico continúe bajo la influencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, por lo que se mantendrá un ambiente húmedo e inestable.

Ante esto, se prevé la formación de nublados con aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de las regiones sureste y suroeste, el valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Vigilan zona de baja presión en el Atlántico

En su informe del tiempo, el organismo informó sobre una zona de baja presión ubicada a varios cientos de kilómetros al este/sureste de las Bermudas, que podría adquirir algún tipo de desarrollo durante los próximos días mientras se desplaza lentamente hacia el norte/noreste.

Sin embargo, precisó que la probabilidad de formación ciclónica de este sistema es muy baja tanto en las próximas 48 horas como en los próximos siete días.

El Indomet señaló que este sistema no representa peligro para la República Dominicana.