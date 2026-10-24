Vaguada provocará aguaceros este sábado; cuatro provincias siguen en alerta

Las autoridades mantienen bajo alerta meteorológica a Dajabón, Montecristi, Puerto Plata y Santiago, ante el riesgo de inundaciones urbanas repentinas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó aguaceros locales y tronadas aisladas para este sábado, debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema de baja presión ubicado al norte del territorio dominicano. Las temperaturas continuarán calurosas.

El organismo mantiene bajo alerta meteorológica a Dajabón, Montecristi, Puerto Plata y Santiago, ante el riesgo de inundaciones urbanas repentinas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

De acuerdo con el informe emitido a las 6:00 de la mañana, durante las primeras horas del día se esperan precipitaciones en sectores del litoral costero atlántico y la llanura costera del Caribe. Estas disminuirán gradualmente conforme avance la mañana.

En la tarde, el calentamiento diurno y la vaguada favorecerán nuevamente aguaceros locales y tronadas aisladas en La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Seibo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua y Barahona, así como en el Gran Santo Domingo.

El boletín señala que la vaguada continúa incidiendo sobre el país en diferentes niveles de la troposfera, mientras predomina el viento del sureste.

Precaución en ambas costas

El Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones navegar con precaución en ambas costas, debido a la reducción de visibilidad que podrían provocar los fuertes aguaceros, las descargas eléctricas y las ráfagas de viento fuertes, así como la posibilidad de tiempo severo.

A los bañistas y usuarios de las playas les sugirió consultar previamente a las autoridades locales, ya que en ocasiones pueden formarse corrientes de resaca.

La institución exhortó a la población a mantenerse atenta a sus informaciones oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

El pronóstico tiene vigencia hasta las 6:00 de la mañana del domingo 25 de octubre de 2026.