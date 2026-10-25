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El COE coloca 16 provincias en alerta por lluvias asociadas a una vaguada

Las provincias en alerta amarilla incluyen Pedernales, Bahoruco y San Cristóbal, mientras que en verde están La Vega y el Distrito Nacional

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    El COE coloca 16 provincias en alerta por lluvias asociadas a una vaguada
    Mapa del COE sobre las alertas en el país correspondiente al boletín de las de este domingo 25 de octubre de 2026. (CEDIDA POR EL COE)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este domingo a 16 provincias en alerta meteorológica por las lluvias asociadas a una vaguada y la humedad transportada por el viento del sur/sureste.

    De acuerdo con el mapa de alerta actualizado a la 1:00 de la tarde, ocho provincias están en alerta amarilla y otras ocho en verde, ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

    En alerta amarilla se encuentran Pedernales, Bahoruco, Independencia, Barahona, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia y Azua.

    Mientras que en alerta verde están La Vega, Monte Plata, San Juan, el Distrito Nacional, Santo Domingo, Elías Piña, Monseñor Nouel y Dajabón.

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    Lluvias durante la tarde

    • Las precipitaciones, registradas desde horas de la mañana, podrían intensificarse durante la tarde, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en el sureste, el noreste y la Cordillera Central.

    Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población de las zonas bajo alerta a mantenerse atenta a los boletines oficiales y en contacto con los organismos de protección civil.

    También recomendaron no cruzar ríos, arroyos ni cañadas que presenten altos volúmenes de agua, para evitar situaciones que pongan en peligro la vida.

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