El COE coloca 16 provincias en alerta por lluvias asociadas a una vaguada

Mapa del COE sobre las alertas en el país correspondiente al boletín de las de este domingo 25 de octubre de 2026. ( CEDIDA POR EL COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este domingo a 16 provincias en alerta meteorológica por las lluvias asociadas a una vaguada y la humedad transportada por el viento del sur/sureste.

De acuerdo con el mapa de alerta actualizado a la 1:00 de la tarde, ocho provincias están en alerta amarilla y otras ocho en verde, ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

En alerta amarilla se encuentran Pedernales, Bahoruco, Independencia, Barahona, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia y Azua.

Mientras que en alerta verde están La Vega, Monte Plata, San Juan, el Distrito Nacional, Santo Domingo, Elías Piña, Monseñor Nouel y Dajabón.

Lluvias durante la tarde

Las precipitaciones, registradas desde horas de la mañana, podrían intensificarse durante la tarde, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en el sureste, el noreste y la Cordillera Central.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población de las zonas bajo alerta a mantenerse atenta a los boletines oficiales y en contacto con los organismos de protección civil.

También recomendaron no cruzar ríos, arroyos ni cañadas que presenten altos volúmenes de agua, para evitar situaciones que pongan en peligro la vida.