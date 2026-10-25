×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
lluvias República Dominicana
Añadir Diario Libre en Googlelluvias República Dominicana

Vaguada continuará provocando aguaceros en varias zonas del país este domingo

Las lluvias comenzarán desde la mañana y se intensificarán en la tarde, principalmente en el sureste, noreste y la Cordillera Central

    Expandir imagen
    Vaguada continuará provocando aguaceros en varias zonas del país este domingo
    Una mujer intentando cruzar por una acera inundada mientras se protege de la lluvia con una sombrilla en el municipio Santo Domingo Este. (ARCHIVO DL.)

    La incidencia de una vaguada y la abundante humedad transportada por el viento del sur/sureste favorecerán este domingo la ocurrencia de lluvias de intensidad variable en distintas zonas de la República Dominicana, incluido el Gran Santo Domingo según el último boletín según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

    Las precipitaciones se presentarán desde horas de la mañana en las localidades bajo alerta, hasta ahora Dajabón, Montecristi, Puerto Plata y Santiago,  así como en San Juan, el Gran Santo Domingo y otras áreas de la costa caribeña. 

    RELACIONADAS

    Intensificación de las lluvias

    • Para la tarde, se prevé que las lluvias se extiendan y aumenten de intensidad, con aguaceros moderados a fuertes en puntos aislados, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    Las condiciones serán más notorias en las regiones sureste y noreste, además de la Cordillera Central.

    La persistencia de estas condiciones atmosféricas podría generar episodios de lluvias intensas en algunas localidades, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines de los organismos oficiales.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.