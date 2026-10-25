Vaguada continuará provocando aguaceros en varias zonas del país este domingo
Las lluvias comenzarán desde la mañana y se intensificarán en la tarde, principalmente en el sureste, noreste y la Cordillera Central
La incidencia de una vaguada y la abundante humedad transportada por el viento del sur/sureste favorecerán este domingo la ocurrencia de lluvias de intensidad variable en distintas zonas de la República Dominicana, incluido el Gran Santo Domingo según el último boletín según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).
Las precipitaciones se presentarán desde horas de la mañana en las localidades bajo alerta, hasta ahora Dajabón, Montecristi, Puerto Plata y Santiago, así como en San Juan, el Gran Santo Domingo y otras áreas de la costa caribeña.
Intensificación de las lluvias
- Para la tarde, se prevé que las lluvias se extiendan y aumenten de intensidad, con aguaceros moderados a fuertes en puntos aislados, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Las condiciones serán más notorias en las regiones sureste y noreste, además de la Cordillera Central.
La persistencia de estas condiciones atmosféricas podría generar episodios de lluvias intensas en algunas localidades, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines de los organismos oficiales.