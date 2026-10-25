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El COE incrementa los niveles de alerta en 13 provincias por aguaceros asociados a una vaguada

Indomet pronostica hasta 100 milímetros de lluvia en el Gran Santo Domingo y varias provincias

Las precipitaciones continuarán el lunes

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El COE incrementa los niveles de alerta en 13 provincias por aguaceros asociados a una vaguada
Mapa del COE sobre las alertas en el país correspondiente al boletín de las de este domingo 25 de octubre de 2026. (CEDIDA POR EL COE)

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó los niveles de alerta en 13 provincias por las lluvias asociadas a una vaguada que incide sobre el territorio dominicano y que podría provocar inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas. En alerta amarilla están Pedernales, Independencia, Bahoruco y Barahona.

En alerta verde se encuentran Azua, Peravia, San Juan, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San José de Ocoa, Dajabón y Elías Piña. Para esas demarcaciones el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó aguaceros durante este domingo y mañana lunes.

De acuerdo con el pronóstico, para hoy se esperan acumulados de hasta 100 milímetros de lluvia en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo.

RELACIONADAS
  • La predictora Damaris Mercedes informó que las precipitaciones se intensificarán durante la tarde y continuarán mañana lunes. Ante estas condiciones, recomendó a la población salir preparada para las lluvias y llevar paraguas.

La vaguada, combinada con la humedad transportada por el viento del sur/sureste, favorecerá aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en las regiones sureste y noreste y la Cordillera Central.

 

 

Recomendaciones

Las autoridades exhortaron a la población, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables, a mantenerse atenta a los boletines oficiales y actuar con precaución ante posibles inundaciones.

También recomendaron evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 