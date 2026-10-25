El COE incrementa los niveles de alerta en 13 provincias por aguaceros asociados a una vaguada
Indomet pronostica hasta 100 milímetros de lluvia en el Gran Santo Domingo y varias provincias
Las precipitaciones continuarán el lunes
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó los niveles de alerta en 13 provincias por las lluvias asociadas a una vaguada que incide sobre el territorio dominicano y que podría provocar inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas. En alerta amarilla están Pedernales, Independencia, Bahoruco y Barahona.
En alerta verde se encuentran Azua, Peravia, San Juan, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San José de Ocoa, Dajabón y Elías Piña. Para esas demarcaciones el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó aguaceros durante este domingo y mañana lunes.
De acuerdo con el pronóstico, para hoy se esperan acumulados de hasta 100 milímetros de lluvia en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo.
- La predictora Damaris Mercedes informó que las precipitaciones se intensificarán durante la tarde y continuarán mañana lunes. Ante estas condiciones, recomendó a la población salir preparada para las lluvias y llevar paraguas.
La vaguada, combinada con la humedad transportada por el viento del sur/sureste, favorecerá aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en las regiones sureste y noreste y la Cordillera Central.
Recomendaciones
Las autoridades exhortaron a la población, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables, a mantenerse atenta a los boletines oficiales y actuar con precaución ante posibles inundaciones.
También recomendaron evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.