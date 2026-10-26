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Defensa Civil alerta sobre fuerte oleaje en Puerto Plata

El organismo pide evitar baños en playas y a los dueños de pequeñas embarcaciones a permanecer en puerto

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Defensa Civil alerta sobre fuerte oleaje en Puerto Plata
La institución informó que las condiciones del mar continúan peligrosas. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

La Defensa Civil exhortó este lunes a la población a evitar bañarse en las playas de la costa atlántica debido al fuerte oleaje que afecta esa zona del país desde hace cuatro días.

La institución informó que las condiciones del mar continúan siendo peligrosas, por lo que las autoridades prevén mantener la bandera roja en las playas como medida de prevención ante los riesgos que representa el oleaje para los bañistas.

Recomendaciones oficiales

Whascar García, director de la Defensa Civil en Puerto Plata, recomendó a los ciudadanos respetar las restricciones establecidas y abstenerse de ingresar al agua mientras persistan las condiciones adversas. 

RELACIONADAS

Restricciones para embarcaciones

Asimismo, exhortó a los operadores de embarcaciones pequeñas y frágiles a no hacerse a la mar debido al peligro que representan el fuerte oleaje y las condiciones marítimas registradas en la costa atlántica.

  • García reiteró el llamado a la prudencia para prevenir incidentes y proteger la vida de quienes visitan las zonas costeras. 
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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.