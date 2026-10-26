Defensa Civil alerta sobre fuerte oleaje en Puerto Plata
El organismo pide evitar baños en playas y a los dueños de pequeñas embarcaciones a permanecer en puerto
La Defensa Civil exhortó este lunes a la población a evitar bañarse en las playas de la costa atlántica debido al fuerte oleaje que afecta esa zona del país desde hace cuatro días.
La institución informó que las condiciones del mar continúan siendo peligrosas, por lo que las autoridades prevén mantener la bandera roja en las playas como medida de prevención ante los riesgos que representa el oleaje para los bañistas.
Recomendaciones oficiales
Whascar García, director de la Defensa Civil en Puerto Plata, recomendó a los ciudadanos respetar las restricciones establecidas y abstenerse de ingresar al agua mientras persistan las condiciones adversas.
Restricciones para embarcaciones
Asimismo, exhortó a los operadores de embarcaciones pequeñas y frágiles a no hacerse a la mar debido al peligro que representan el fuerte oleaje y las condiciones marítimas registradas en la costa atlántica.
- García reiteró el llamado a la prudencia para prevenir incidentes y proteger la vida de quienes visitan las zonas costeras.