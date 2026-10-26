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El Gran Santo Domingo y otras ocho demarcaciones se mantienen bajo alerta amarilla por lluvias

Las autoridades instan a la población evitar cruzar ríos y arroyos con altos volúmenes de agua, así como no utilizar balnearios en las provincias bajo alerta

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    El Gran Santo Domingo y otras ocho demarcaciones se mantienen bajo alerta amarilla por lluvias
    Un grupo de personas utilizando sombrillas durante un día de lluvias en la avenida Winston Churchill en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene al Gran Santo Domingo, incluido el Distrito Nacional, y otras ocho demarcaciones bajo alerta amarilla, ante las lluvias previstas para el territorio nacional por la incidencia de una vaguada y el ingreso de abundante humedad transportada por el viento del sur/sureste.

    Las demás provincias en alerta amarilla son Pedernales, Barahona, Bahoruco, Independencia, Azua, Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa. En tanto, permanecen bajo alerta verde Elías Piña, Dajabón, La Vega, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y San Juan.

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    • Debido a la incidencia de la vaguada, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé lluvias de intensidad variable desde horas de la mañana en las demarcaciones bajo alerta. No obstante, durante la tarde, las precipitaciones podrían extenderse a otras zonas del territorio nacional.

    Recomendaciones

    Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades exhortan a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta, a fin de prevenir incidentes.

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    Infografía
    Mapa de las provincias bajo alerta. (SUMINISTRADA POR EL COE)

    El COE también recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil mientras persistan las condiciones de riesgo.

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