Lluvias dejan 412 personas afectadas, 103 viviendas impactadas y una comunidad incomunicada

Una mujer intentando cruzar por una acera inundada mientras se protege de la lluvia con una sombrilla en el municipio Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Las lluvias registradas en las últimas horas sobre el territorio nacional han dejado un saldo preliminar de 412 personas afectadas, 103 viviendas impactadas y una comunidad incomunicada, de acuerdo con el informe situacional emitido este lunes por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Según el reporte, en la provincia Independencia, específicamente en el municipio de Cristóbal, se reportaron daños en 36 viviendas.

Mientras tanto, en Bahoruco, las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones urbanas en el distrito municipal de Batey 2, donde se registraron 66 viviendas afectadas.

Asimismo, en la provincia Barahona, el organismo de emergencia informó que se reportaron 10 viviendas inundadas. En tanto, en Monte Plata, la crecida del río El Naranjo, producto de las fuertes lluvias, dejó incomunicada la comunidad de El Naranjo con Peralvillo, según el reporte de la Defensa Civil.

El COE informó que las situaciones reportadas en estas demarcaciones volvieron a la normalidad. No obstante, indicó que se mantienen activos los planes de contingencia para eventos hidrometeorológicos.

De igual manera, señaló que continúa prohibido el baño en los balnearios de ríos y pozas de las provincias bajo alerta.

Demarcaciones bajo alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que el Gran Santo Domingo, incluido el Distrito Nacional, y otras ocho provincias, se mantienen bajo alerta amarilla ante las lluvias que podrían registrarse en el país por la incidencia de la vaguada y al ingreso de abundante humedad transportada por el viento del sur/sureste.

Las demás demarcaciones en alerta amarilla son Pedernales, Barahona, Bahoruco, Independencia, Azua, Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa. En verde figuran Elías Piña, Dajabón, La Vega, Monte Plata, Monseñor Nouel y San Juan.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-26-at-93541-am-27123c1d.jpeg Mapa de las provincias bajo alerta. (SUMINISTRADA POR EL COE)

Como consecuencia de los efectos de la vaguada, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé la ocurrencia de precipitaciones de intensidad variable desde horas de la mañana en las demarcaciones bajo alerta, no obstante, durante la tarde, podrían extenderse a otras zonas del territorio nacional.

El organismo meteorológico también pronostica aguaceros moderados a fuertes localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en las regiones sureste y noreste, así como en la cordillera Central.

Recomendaciones Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades exhortan a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como a evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta para prevenir incidentes. El COE también recomienda a la población mantenerse atentos a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil mientras persistan las condiciones de riesgo.