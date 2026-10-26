Estas son las provincias en alerta amarilla por riesgo de inundaciones

Una mujer intentando cruzar por una acera inundada mientras se protege de la lluvia con una sombrilla en el municipio Santo Domingo Este. ( ARCHIVO/ DIARIO LIBRE )

Ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas por la incidencia de una vaguada, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó nueve provincias en alerta amarilla y siete en verde.

En alerta amarilla se encuentran:

Distrito Nacional

Santo Domingo

Bahoruco

Independencia

Pedernales

Barahona

Peravia

Azua

San José de Ocoa

San Cristóbal.

Mientras que en alerta verde están Elías Piña, La Vega, Sánchez Ramírez, Dajabón, San Juan, Monseñor Nouel y Monte Plata.

Ante estas condiciones meteorológicas, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión preventiva de la docencia para este martes en los centros educativos ubicados en zonas vulnerables de las provincias bajo alerta amarilla.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/whatsapp-image-2026-10-26-at-212224-1f7e428a.jpeg Mapa con las provincias en alerta. (FOTO CEDIDA POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE))

La institución explicó que la medida se aplicará en los planteles que se encuentren en situación de riesgo y deberá coordinarse con los directores regionales y distritales, tomando en cuenta las condiciones particulares de cada demarcación y los peligros identificados.

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Aguaceros

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que continúan desarrollándose nublados sobre el territorio nacional, que provocarán aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

En cuanto a las condiciones marítimas, las autoridades recomendaron a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas que naveguen con precaución cerca del perímetro costero de la costa atlántica y eviten aventurarse mar adentro debido al oleaje anormal.

Asimismo, exhortaron a tomar precauciones en ambas costas ante la reducción de la visibilidad provocada por los aguaceros, las descargas eléctricas, las ráfagas de viento y el oleaje localmente alto.

El Indomet indicó que para este martes se esperan aguaceros desde las primeras horas de la madrugada, con una intensificación durante la tarde y la noche.

¿Qué significan las alertas?

Alerta amarilla: manténgase atento y preparado ante posibles impactos.

manténgase atento y preparado ante posibles impactos. Alerta verde: manténgase informado y preparado ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.