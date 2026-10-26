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Vaguada provocará aguaceros este lunes en el Gran Santo Domingo y provincias del suroeste del país

El Indomet advierte sobre crecidas de ríos, arroyos y cañadas por fuertes lluvias

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Vaguada provocará aguaceros este lunes en el Gran Santo Domingo y provincias del suroeste del país
Los aguaceros serán de moderados a fuertes, según el Indomet. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento para este lunes en el Gran Santo Domingo, Barahona, Pedernales, Azua, San José de Ocoa y otras provincias del país, debido a la incidencia de una vaguada combinada con vientos húmedos del este y sureste.

La predictora del organismo, Damaris Mercedes, informó que las precipitaciones podrían superar los 100 milímetros de lluvia, principalmente en las provincias de la región suroeste y la zona fronteriza.

  • Entre las demarcaciones que podrían recibir fuertes lluvias mencionó a Azua, Pedernales, Barahona, Independencia, San Juan, Elías Piña y Valverde.

Mercedes explicó que las lluvias también se extenderán hacia la cordillera Central, el norte, el noreste y el Gran Santo Domingo, donde podrían registrarse aguaceros desde la madrugada y durante las horas matutinas del lunes.

Advirtió sobre el riesgo de inundaciones urbanas repentinas y crecidas de ríos, cañadas y arroyos, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y tomar precauciones ante posibles inundaciones.

Provincias en alerta

El Indomet mantiene siete provincias bajo alerta meteorológica, entre ellas San Cristóbal, San José de Ocoa, Barahona, Pedernales y Azua, mientras no descarta ampliar la medida a otras localidades como San Pedro de Macorís y La Romana, debido al fortalecimiento de las precipitaciones.

  • La predictora indicó que las lluvias continuarán mañana martes, aunque disminuirán paulatinamente a medida que la vaguada se desplace hacia el oeste.

Recomendó a los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas navegar con precaución en ambas costas, especialmente en la Atlántica, debido al oleaje peligroso mar adentro, la reducción de la visibilidad y las fuertes ráfagas de viento.

Ante el pronóstico de lluvias para el inicio de la semana, Mercedes recomendó a quienes deban salir de sus hogares llevar paraguas y mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

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Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 