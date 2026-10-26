Pronostican aguaceros y ráfagas de viento por incidencia de vaguada este lunes

Un agente de la Digesett dirige el tránsito en Santo Domingo Este ante las dificultades provocadas por las fuertes lluvias. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene este lunes cinco provincias bajo alerta meteorológica y nueve demarcaciones bajo aviso, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales y crecidas de ríos, arroyos y cañadas, debido a las fuertes lluvias previstas para gran parte del territorio nacional.

El organismo informó que las condiciones atmosféricas continuarán húmedas e inestables por los efectos de un área de baja presión localizada al este de Cuba, la incidencia de varias vaguadas y el abundante contenido de humedad sobre el país.

Esta combinación favorecerá aguaceros de moderados a muy fuertes localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en el litoral costero caribeño, la zona fronteriza, el noroeste, la llanura oriental, el valle del Cibao y la cordillera Central.

Las precipitaciones podrían presentarse desde las primeras horas del día, con mayor incidencia en las localidades bajo alerta y aviso meteorológico.

¿Cuáles provincias están bajo alerta y aviso?

De acuerdo con el informe del Indomet correspondiente a este lunes 26 de octubre, las provincias bajo alerta meteorológica son:

San Juan

La Vega

Monseñor Nouel

Monte Plata

Elías Piña

Mientras que bajo aviso meteorológico se encuentran Barahona, Pedernales, Bahoruco, Azua, San Cristóbal, Independencia, Peravia, San José de Ocoa y el Gran Santo Domingo.

Para el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Norte, Este y Oeste se pronostican condiciones mayormente nubladas, con aguaceros que podrían ser moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las lluvias seguirán el martes y el miércoles

El Indomet prevé que este martes 27 de octubre continúe el ingreso de abundante humedad, combinado con los efectos de la vaguada.

Se espera un ambiente mayormente nublado, con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de la costa caribeña, el suroeste, el norte, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Para el miércoles 28, el panorama meteorológico continuará dominado por la vaguada y el viento del sureste.

Desde la mañana se pronostican aguaceros que podrían ser fuertes en el litoral costero sur y la región oriental.

Después del mediodía, las precipitaciones se extenderían hacia el norte, el noreste, la cordillera Central y la zona fronteriza.

El organismo advirtió que la saturación de los suelos por las lluvias acumuladas incrementa el riesgo de inundaciones y crecidas repentinas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales.

Temperaturas de hasta 34 grados

A pesar de las lluvias, las temperaturas continuarán calurosas debido a la incidencia del viento cálido del sur y sureste.

Las mínimas estarán entre 24 y 26 grados Celsius, mientras que las máximas oscilarán entre 32 y 34 grados.

Ante estas condiciones, el Indomet recomendó tomar suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

La institución recordó que los niños, las embarazadas y los adultos mayores son especialmente vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Precaución para las embarcaciones

En la costa atlántica, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido al oleaje anormal.

También exhortó a mantener precaución en ambas costas por la reducción de la visibilidad durante los aguaceros, las descargas eléctricas, las ráfagas de viento y el oleaje localmente alto.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre las condiciones atmosféricas y los riesgos asociados a las precipitaciones previstas para los próximos días.