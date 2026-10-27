Acumulados de lluvias alcanzan los 113 milímetros en el Gran Santo Domingo

Las lluvias de las últimas horas han provocado inundaciones urbanas. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó este martes que los acumulados de lluvia registrados en las últimas 24 horas en el Gran Santo Domingo alcanzaron los 113 milímetros. La demarcación se encuentra en alerta amarilla debido a la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional.

Durante una rueda de prensa junto a organismos de socorro, Ceballos explicó que en la región suroeste se han reportado estaciones meteorológicas con acumulados superiores a los 200 milímetros, una cantidad que supera lo pronosticado la semana pasada. Pertenecen a esta zona las provincias Azua, Bahoruco, Barahona, Elías Piña, Independencia, Pedernales, San Juan y San José de Ocoa.

Acumulados y pronósticos

"Son acumulados importantes que han provocado inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra en zonas del interior y otras situaciones propias de estos fenómenos meteorológicos", expresó.

La directora del Indomet indicó que las lluvias continuarán durante los próximos días, debido a que los vientos del sur siguen arrastrando abundante humedad hacia el litoral caribeño y otras regiones del país. Por esta razón, las precipitaciones se mantendrán hasta el viernes.

No obstante, sostuvo que para el fin de semana se prevé una disminución significativa de las precipitaciones.

Ceballos explicó que, además del arrastre de humedad, la combinación de dos vaguadas ha comenzado a incidir sobre el país, por lo que se esperan precipitaciones durante el miércoles y el jueves.

Plan de contingencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/whatsapp-image-2026-10-27-at-24241-pm-0810aff3.jpeg Las autoridades de socorro ofrecieron una rueda de prensa en el COE la tarde de este martes. (CEDIDA POR EL COE)

Por su parte, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Edwin Olivares, informó que el plan de contingencia fue activado desde el viernes pasado y aseguró que los organismos de emergencia brindan asistencia en las zonas vulnerables.

Olivares indicó que se reunió con el presidente de la República, Luis Abinader, quien -dijo- que instruyó reforzar las medidas en las zonas de alto riesgo y ampliar el plan de contingencia.

"Estamos trabajando en la cooperación para atender las viviendas que han sido afectadas por las lluvias, y el Ministerio de Obras Públicas ayudará con el despeje de las vías", manifestó.

El director del COE exhortó a la población a no bajar la guardia ante las alertas por lluvias, debido al riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones.

"Que se abstengan de cruzar ríos o cañadas, ni ningún lugar donde haya agua estancada. Ayer vimos videos de personas incumpliendo esa medida. Qué bueno que salieron con vida, pero pudieron perderla con ese tipo de acciones. Reiteramos que no se descuiden", concluyó.

Alertas por provincias

El COE colocó en alerta amarilla a las siguientes demarcaciones: Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales.

En tanto, se encuentran en alerta verde La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Samaná, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Elías Piña y Dajabón.

¿Qué significan las alertas?

Alerta amarilla : manténgase atento y preparado ante posibles impactos.

: manténgase atento y preparado ante posibles impactos. Alerta verde: manténgase informado y preparado ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.