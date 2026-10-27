Ciudad Juan Bosch registra la mayor cantidad de lluvia en 24 horas entre 92 estaciones meteorológica

Inundaciones registradas este martes en la Ciudad Juan Bosch. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

La estación meteorológica de Ciudad Juan Bosch, en la provincia Santo Domingo, registró 98 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas, la mayor cantidad entre las 92 estaciones incluidas en un reporte de precipitaciones suministrado a Diario Libre.

Las intensas lluvias provocaron inundaciones en la entrada de Ciudad Juan Bosch este martes.

El segundo mayor registro corresponde a la estación del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en San José de Ocoa, con 62.6 milímetros, seguida de Barraquito, en la provincia Duarte, con 61.8 milímetros, y Jimaní, en Independencia, con 58 milímetros.

Las mediciones muestran que las precipitaciones alcanzaron cantidades importantes en localidades del Gran Santo Domingo, el nordeste y el suroeste del país.

En Castillo, provincia Duarte, se registraron 52.6 milímetros; en una estación de Sánchez Ramírez, 51.6; y en Multimodal Caucedo, provincia Santo Domingo, 49.8 milímetros.

Otra estación de San José de Ocoa reportó 49.3 milímetros, mientras que La Julia, en el Distrito Nacional, acumuló 44.4 milímetros.

Los sectores del Gran Santo Domingo donde más ha llovido

Ciudad Juan Bosch concentra el mayor registro de precipitaciones de las últimas 24 horas entre las estaciones examinadas.

En la misma provincia, la estación de Multimodal Caucedo reportó 49.8 milímetros y la de la Zona Franca Industrial, 35.2 milímetros.

En el Distrito Nacional, La Julia encabezó los registros con 44.4 milímetros, seguida de La Agustina, el ensanche La Fe y Serrallés, cada uno con 29.2 milímetros.

El Centro de los Héroes acumuló 28.6 milímetros; el ensanche Julieta, 26.7; Los Cacicazgos, 23.3; y El Millón, 14 milímetros.

Acumulados mensuales

Las diferencias entre estaciones reflejan la distribución desigual de las precipitaciones, incluso dentro de una misma demarcación.

Aunque Ciudad Juan Bosch registra la mayor cantidad de lluvia en las últimas 24 horas, los acumulados mensuales presentan una distribución diferente.

La estación de La Búcara, en Santiago, encabeza el listado con 258 milímetros acumulados durante octubre, pese a que en las últimas 24 horas reportó apenas 5.2 milímetros.

Le siguen Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo, con 202.6 milímetros; Hondo Valle Norte, en Elías Piña, con 202.3; y la estación de Indomet en San José de Ocoa, con 201 milímetros.

También destacan Nizao, en Peravia, con 195.7 milímetros; Playa Bonita, en Samaná, con 195.4; y Sajoma, en Santiago, con 195.2 milímetros.

En la provincia Duarte, Barraquito acumula 187.2 milímetros durante el mes y Castillo registra 185.7 milímetros.

Los datos corresponden a estaciones individuales, por lo que no representan necesariamente el promedio de precipitaciones de cada provincia.

Barahona había registrado más de 200 milímetros en cinco días

El mapa de precipitaciones elaborado por la División de Hidrometeorología del Indomet para el período comprendido entre el 22 y el 26 de octubre identifica a Cabral, en Barahona, como la localidad con mayor acumulado durante esos cinco días, con 208.3 milímetros.

Polo, también en Barahona, registró 190 milímetros, mientras que Villa Altagracia, en San Cristóbal, acumuló 162.2 milímetros.

En ese mismo período, Ciudad Juan Bosch registró 148.9 milímetros; Enriquillo, en Barahona, 135; y Oviedo, en Pedernales, 129.6 milímetros.

Estas cifras corresponden a un período de cinco días y no deben confundirse con los registros de las últimas 24 horas ni con los acumulados mensuales de las estaciones automáticas.

Alertas del COE

En su boletín del martes 27 de octubre, a las 5:00 de la tarde, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que las condiciones meteorológicas continuaban dominadas por una vaguada en diferentes niveles de la troposfera.

Según el pronóstico de Indomet citado por el organismo, se esperan lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El COE mantiene el Distrito Nacional y 11 demarcaciones en alerta amarilla y 11 en verde ante las condiciones meteorológicas.

Entre las demarcaciones bajo alerta amarilla figuran Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Barahona, Pedernales, Independencia, Bahoruco, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata y Peravia.

El organismo también mantiene la prohibición de utilizar balnearios de ríos y pozas en las provincias bajo alerta y recomienda a la población evitar cruzar ríos, arroyos y zonas vulnerables.