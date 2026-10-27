Las lluvias continuarán hasta el viernes, aunque disminuirán en intensidad

Las lluvias han provocado severas inundaciones en Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Las lluvias que afectan gran parte de la República Dominicana como consecuencia de la incidencia de dos vaguadas continuarán durante este miércoles y el jueves, aunque comenzarán a disminuir en intensidad.

La información fue ofrecida este martes por la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, quien adelantó que para el viernes se esperan precipitaciones menos significativas. No obstante, advirtió que las condiciones atmosféricas continuarán favoreciendo las precipitaciones en distintas zonas del país.

Al participar en la rueda de prensa del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en la que se ofreció una actualización sobre el impacto de los aguaceros en el país, Ceballos indicó que los acumulados de lluvia ya superaron los 200 milímetros en estaciones de la región suroeste, mientras que en el Gran Santo Domingo se registraron hasta 113 milímetros en las últimas 24 horas.

La funcionaria explicó que la persistencia de las precipitaciones responde al arrastre de humedad desde el mar Caribe hacia el litoral caribeño y otras regiones del territorio nacional, así como a la incidencia de las dos vaguadas que mantienen la inestabilidad atmosférica sobre el país.

"Ya para el viernes esperamos que las lluvias no sean tan significativas como las que hemos ido observando en estos días", expresó la funcionaria durante una rueda de prensa del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en la que se ofreció una actualización sobre el impacto de las precipitaciones en el país.

Calles y avenidas anegadas

Según explicó Ceballos, las precipitaciones han provocado inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y otras situaciones asociadas a estos fenómenos meteorológicos.

Como consecuencia de las lluvias, el COE mantiene en alerta amarilla al Gran Santo Domingo, incluido el Distrito Nacional, así como a las provincias Pedernales, Bahoruco, Independencia, Barahona, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata, San Cristóbal y Peravia.

En tanto, permanecen en alerta verde La Vega, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Dajabón, Hato Mayor y Elías Piña.