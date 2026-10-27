Las intensas lluvias que afectan este martes parte del territorio nacional han provocado inundaciones urbanas en calles y avenidas del Gran Santo Domingo, lo que ha dificultado el desplazamiento de conductores y peatones.

Las precipitaciones han generado taponamientos en las avenidas John F. Kennedy y 27 de Febrero, así como en otras importantes vías de la capital, donde decenas de vehículos han permanecido prácticamente en el mismo lugar durante varios minutos debido a la lentitud del tránsito.

Como consecuencia de las lluvias, el Ministerio de Educación (Minerd) suspendió la docencia en los centros educativos ubicados en zonas vulnerables de las provincias bajo alerta amarilla.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/whatsapp-image-2026-10-27-at-111709-am-5a644e7f.jpeg Un hombre camina por una acera anegada debido a las lluvias en el Gran Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/whatsapp-image-2026-10-27-at-105415-am-258d92a1.jpeg El tránsito se ha ralentizado en varias avenidas del Gran Santo Domingo debido a las lluvias. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Asimismo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció la suspensión de las labores docentes y administrativas en su sede central, así como en los centros y recintos ubicados en el Gran Santo Domingo, Barahona, Azua, Neyba, San José de Ocoa, Baní y San Cristóbal.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a 12 las demarcaciones en alerta amarilla, incluido el Distrito Nacional, mientras que otras seis permanecen en alerta verde.

En alerta amarilla se encuentran las provincias Pedernales, Barahona, Independencia, Bahoruco, San Juan, Azua, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Monte Plata y Santo Domingo, así como el Distrito Nacional.

En tanto, las provincias en alerta verde son Elías Piña, La Vega, Dajabón, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y San Pedro de Macorís.

Vaguada mantendrá las lluvias

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), una vaguada en diferentes niveles de la troposfera continuará favoreciendo las precipitaciones en varias provincias.

Desde la madrugada y durante las primeras horas de este martes se han registrado lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento, en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Pedernales, Puerto Plata y Santiago.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/whatsapp-image-2026-10-27-at-111848-am-1-b39d0b9b.jpeg Algunas áreas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte resultaron inundadas debido a las lluvias provocadas por la vaguada. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Para la tarde y parte de la noche se esperan lluvias que podrían ser fuertes en ocasiones, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, San Juan y Monte Plata, así como en otras provincias bajo niveles de alerta y aviso meteorológico.

Ante estas condiciones, los organismos de emergencia recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y tomar precauciones al desplazarse, especialmente en zonas propensas a inundaciones urbanas.

Ricardo de la Cruz Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo.