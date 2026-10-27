COE eleva a 22 las provincias en alerta por la incidencia de dos vaguadas que interactúan en el país

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió la tarde de este martes a 11 el número de provincias en alerta verde y mantiene otras 11 en alerta amarilla más el Distrito Nacional, debido a las prolongadas lluvias que afectan al territorio nacional por la incidencia de las dos vaguadas que interactúan en el país.

El último boletín meteorológico establece que se incorporan a la alerta verde Samaná, La Romana y El Seibo. También permanecen bajo este nivel La Vega, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Dajabón, Elías Piña y La Altagracia.

Condiciones meteorológicas

En tanto, se mantienen en alerta amarilla el Gran Santo Domingo, incluido el Distrito Nacional, así como las provincias Pedernales, Bahoruco, Independencia, Barahona, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata, San Cristóbal y Peravia.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), debido a la incidencia de las vaguadas en los diferentes niveles de la troposfera, las lluvias de moderadas a fuertes continuarán hasta el viernes, fecha en que disminuirán.

Recomendaciones marítimas

La institución indicó que las precipitaciones podrían presentarse en forma de aguaceros fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Asimismo, en cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero de la costa Atlántica y evitar aventurarse mar adentro debido al oleaje anormal.

En las costas Atlántica y caribeña, también exhortó a tomar precauciones ante la reducción de la visibilidad provocada por los aguaceros, las descargas eléctricas, las ráfagas de viento y el oleaje localmente alto.