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COE aumenta a 12 las demarcaciones en alerta amarilla por lluvias

Otras seis permanecen en alerta verde ante los aguaceros provocados por una vaguada

  • Paola Wisky - Twitter
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COE aumenta a 12 las demarcaciones en alerta amarilla por lluvias
El organismo advierte sobre la continuación de lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. (JOLIVER BRITO)

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó este martes a 12 las demarcaciones en alerta amarilla y otras 6 en verde, ante las lluvias en inciden en territorio nacional. 

En su más reciente informe de situación, el organismo detalla que Pedernales, Bahoruco, Independencia, Barahona, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata, Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia se encuentran en alerta amarilla

Mientras que emite alerta verde para La Vega, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Dajabón y Elías Piña

  • Citando el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el COE señala que las condiciones del tiempo se mantendrán dominadas por una vaguada y que, durante las horas matutinas, se presentarán lluvias moderadas a fuertes, con ráfagas de viento

"Para la tarde, dichas precipitaciones se esperan en forma de aguaceros fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento", añade el reporte.   

Condiciones marítimas 

El reporte indica que, en la costa atlántica, se recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro por oleaje anormal.

"En las costa caribeña y atlántica, deben tomar precaución por visibilidad reducida por aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto", añade.  

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¿Qué significan estas alertas?

Alerta verde: Manténgase informado y preparado para cualquier cambio. 

Alerta amarilla: Manténgase atento y preparado ante posibles impactos.  

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Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.