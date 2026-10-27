Indomet pronostica aguaceros moderados a fuertes para este martes por vaguada

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que desde la madrugada y la mañana de este martes se esperan aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento en provincias del litoral costero caribeño por la incidencia de una vaguada en el territorio nacional.

De acuerdo con el último informe de Meteorología, las fuertes lluvias se sentirán en provincias como Pedernales, Barahona, Independencia, Bahoruco, San Juan, Elías Piña, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.

Para la tarde y noche de mañana, el Indomet pronosticó aguaceros intensos y frecuentes acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en dichas provincias, además de Santiago, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Romana y otras bajo el nivel de alerta y aviso meteorológico.

Provincias en alerta

Tomando como referencia el informe de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que mantiene nueve provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y siete provincias en alerta verde, ante posibles inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra por las lluvias.

En alerta amarilla se encuentran las provincias: Pedernales, Barahona, Bahoruco, Independencia, Azua, Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa y el Distrito Nacional.

En tanto, las provincias en alerta verde son Elías Piña, Dajabón, La Vega, Monte Plata, Monseñor Nouel, San Juan y Sánchez Ramírez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/whatsapp-image-2026-10-26-at-70321-pm-8a5fd137.jpeg Provincias en alerta (CEDIDA POR EL COE)

Suspensión de clases

Ante este panorama, el Ministerio de Educación (Minerd) dispuso en la noche de este lunes la suspensión de la docencia de los centros educativos que estén ubicados en zonas vulnerables de las provincias que están en alerta amarilla.

La medida del Minerd busca prevenir situaciones de riesgo en los planteles expuestos a inundaciones, ubicados en las proximidades de ríos y cañadas, zonas costeras y áreas propensas a deslizamientos de tierra, debido a las condiciones climáticas.

Conforme a una nota de prensa de la institución, la implementación de la medida deberá ser coordinada con los directores regionales y distritales, tomando en consideración las condiciones particulares de las demarcaciones afectadas y los riesgos identificados.

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