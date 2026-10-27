Las intensas lluvias registradas en los últimos días han dejado al descubierto las precarias condiciones sanitarias y estructurales del mercado público de Barahona, donde las inundaciones, el desbordamiento de alcantarillas y las aguas que arrastran desperdicios desde diferentes puntos de la ciudad representan una amenaza de contaminación para los alimentos que se comercializan en esta importante plaza.

La situación se produce mientras las autoridades mantienen la alerta amarilla para Barahona y las demás provincias de la región Enriquillo: Bahoruco, Independencia y Pedernales, debido a las condiciones meteorológicas que afectan esta parte del territorio nacional.

Las aguas acumuladas han convertido diferentes áreas del mercado en grandes charcos, obligando a compradores y comerciantes a caminar por espacios inundados para realizar sus actividades cotidianas, en medio de un panorama que genera preocupación por los riesgos sanitarios.

Uno de los aspectos más preocupantes es que, según las denuncias recogidas, parte del agua que llega al mercado procede de los alrededores del antiguo cementerio de Barahona, además de circular por contenes, basureros y sistemas de alcantarillado que frecuentemente se desbordan.

Estas aguas arrastran sedimentos, basura y otros desperdicios que terminan acumulándose en los espacios donde diariamente se comercializan productos destinados a la alimentación de cientos de familias.

En imágenes captadas durante las inundaciones se observan puestos de venta de tomates, ajíes y otros vegetales prácticamente rodeados de agua, mientras las mercancías permanecen colocadas sobre mesas improvisadas y cajas plásticas, a escasa altura de la superficie inundada.

La situación también afecta las áreas destinadas a la comercialización de yuca, plátanos, guineos y otros productos agrícolas que forman parte de la dieta básica de los dominicanos.

A esto se suma la venta de carne de pollo, carne de res, arroz, habichuelas y otros artículos de primera necesidad, cuyos compradores deben desplazarse por espacios anegados para adquirirlos.

Las condiciones del mercado generan inquietud entre comerciantes y consumidores, debido a que el contacto de los alimentos con aguas potencialmente contaminadas puede favorecer la transmisión de microorganismos capaces de provocar enfermedades.

La problemática no se limita a las inundaciones. También incluye la acumulación de basura, la falta de drenaje adecuado, la ocupación de aceras y la comercialización de alimentos en espacios que no reúnen las condiciones sanitarias necesarias.

Riesgos para la salud de los consumidores

La exposición de alimentos a aguas contaminadas puede representar un riesgo para la salud pública, especialmente cuando se trata de productos que se consumen crudos o que no reciben un lavado y una preparación adecuados.

Entre las enfermedades que pueden transmitirse mediante alimentos o agua contaminados se encuentran la salmonelosis, la fiebre tifoidea, la shigelosis, determinadas infecciones por Escherichia coli, la hepatitis A y algunas gastroenteritis virales.

También pueden producirse infecciones parasitarias, como la amebiasis, la giardiasis y la criptosporidiosis, dependiendo de los microorganismos presentes en el agua.

En determinadas circunstancias, la contaminación fecal puede facilitar la transmisión del cólera, aunque la presencia de aguas sucias no significa necesariamente que exista un brote de esa enfermedad.

Las condiciones descritas ponen de manifiesto la necesidad de que las autoridades sanitarias realicen una evaluación de los espacios donde se comercializan alimentos, con el propósito de prevenir posibles afectaciones a la salud de la población.

Comerciantes llevan 30 años reclamando un nuevo mercado

La problemática del mercado público de Barahona no es reciente. Durante aproximadamente tres décadas, comerciantes organizados han reclamado la construcción de una nueva plaza que reúna las condiciones de higiene, seguridad, organización y espacio necesarias para desarrollar sus actividades.

Arrin Féliz, dirigente de la Asociación de Comerciantes de Barahona y segundo tesorero de la Cámara de Comercio de esta ciudad, afirmó recientemente que el sector comercial lleva alrededor de 30 años esperando una solución definitiva.

Explicó que durante ese período han sostenido numerosas reuniones con autoridades políticas y gubernamentales, de las cuales han surgido promesas e informaciones alentadoras sobre la posibilidad de construir un nuevo mercado público.

Según Féliz, los comerciantes han recibido informaciones de que el Gobierno tendría identificado un terreno de aproximadamente 100,000 metros cuadrados para levantar una nueva plaza comercial.

No obstante, mientras esa iniciativa no se materialice, los vendedores continúan desarrollando sus actividades en medio de condiciones que consideran inadecuadas para la comercialización de productos alimenticios.

El dirigente comercial señaló que la actual infraestructura carece de suficientes estacionamientos, presenta aceras ocupadas y obliga a numerosos vendedores a colocar sus mercancías directamente en las vías públicas.

Cuestionan falta de soluciones municipales

Féliz también cuestionó la respuesta de la Alcaldía de Barahona y aseguró que las reuniones sostenidas con el alcalde Milton Fernández no se han traducido, hasta el momento, en una solución definitiva a los problemas que afectan la plaza comercial.

Advirtió que algunos alimentos destinados al consumo humano son comercializados directamente sobre el suelo, mientras determinadas carnes permanecen expuestas en espacios abiertos, cerca de lugares por donde circulan o se acumulan aguas contaminadas.

Asimismo, denunció el manejo inadecuado de plumas y otros desperdicios procedentes de establecimientos dedicados a la venta de pollos, situación que, según explicó, agrava las condiciones de insalubridad.

La combinación de basura, aguas estancadas, drenajes deficientes y alimentos expuestos constituye una de las principales preocupaciones de los comerciantes que diariamente trabajan en este centro de abastecimiento.

Lluvias reavivan reclamo de intervención urgente

Las recientes inundaciones han vuelto a colocar sobre la mesa la necesidad de que las autoridades municipales, sanitarias y gubernamentales intervengan el mercado público de Barahona, una infraestructura que recibe diariamente a vendedores, compradores, transportistas y suplidores de productos agrícolas procedentes de distintas comunidades de la región Sur. Además de las pérdidas económicas que pueden ocasionar las lluvias, existe preocupación por las condiciones en que se manipulan, almacenan y comercializan los alimentos destinados al consumo humano. Mientras los comerciantes esperan que se concrete la construcción de una nueva plaza, persiste la necesidad de mejorar el drenaje pluvial, retirar los desperdicios acumulados, limpiar las alcantarillas y garantizar condiciones sanitarias adecuadas. Las inundaciones han puesto nuevamente en evidencia una problemática que, según los representantes del comercio, lleva décadas sin una solución definitiva y que afecta tanto a quienes dependen económicamente del mercado como a las familias que acuden allí para adquirir los productos de su alimentación diaria.