Estos son los lugares de República Dominicana donde más ha llovido en los últimos cinco días

El municipio de Cabral, en Barahona, encabeza los lugares donde más ha llovido en República Dominicana, con un acumulado de 208.3 milímetros entre el 22 y el 26 de octubre de 2026, de acuerdo con los registros del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Le siguen Polo, también en Barahona, con 190 milímetros, y Villa Altagracia, en San Cristóbal, con 162.2 milímetros, según el mapa de precipitaciones elaborado por la División de Hidrometeorología del organismo.

Los registros confirman que las mayores acumulaciones se han concentrado principalmente en el suroeste y en localidades del litoral sur, tal como había advertido la directora del Indomet, Gloria Ceballos, antes del inicio de este período lluvioso.

Ceballos había pronosticado que las precipitaciones podrían superar los 200 milímetros en algunas zonas del suroeste, mientras que en el Gran Santo Domingo se esperaban acumulados superiores a los 100 milímetros.

Los lugares donde más ha llovido

El informe del Indomet identifica 13 estaciones meteorológicas con acumulados de lluvia cercanos o superiores a los 100 milímetros durante los cinco días evaluados.

Además de Cabral, Polo y Villa Altagracia, la estación de Ciudad Juan Bosch registró 148.9 milímetros, mientras que Enriquillo, en Barahona, acumuló 135 milímetros.

En Oviedo, provincia Pedernales, se reportaron 129.6 milímetros, seguido de Pedernales con 126.9 y San José de Ocoa con 125.3 milímetros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/8639236f-a604-4c7f-8175-986b5a165899-0b0ba378.jpg (MAPA PUBLICADO POR INDOMET.)

La estación de San Cristóbal registró 118.9 milímetros; Olivares, 115.9; el aeropuerto María Montez, en Barahona, 114.1; Bohechío, en San Juan, 106.6, y Loyola, 99.4 milímetros.

La distribución geográfica de las precipitaciones muestra diferencias importantes entre las regiones del país. Mientras algunas estaciones del suroeste superaron los 200 milímetros, amplias zonas del norte y el este registraron acumulados inferiores, según la representación del Indomet.

Gloria Ceballos confirma que las precipitaciones superaron las previsiones

La directora del Indomet, Gloria Ceballos, informó este martes 27 de octubre que las lluvias registradas durante los últimos días han superado en algunos puntos los acumulados previstos inicialmente.

"En el área del suroeste hemos tenido estaciones con acumulados superiores a los 200 milímetros. Y aquí en el área del Gran Santo Domingo ya a las dos de la tarde de hoy hemos tenido hasta 113 milímetros en 24 horas", explicó la funcionaria.

Ceballos señaló que las precipitaciones han provocado inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra en distintas localidades del territorio nacional.

La meteoróloga atribuyó la persistencia de los aguaceros a la humedad transportada por los vientos del sur y a la incidencia de dos vaguadas que mantienen condiciones de inestabilidad atmosférica.

¿Hasta cuándo continuarán las lluvias?

De acuerdo con las proyecciones explicadas por Ceballos, las precipitaciones continuarán durante el miércoles 28 y el jueves 29 de octubre, aunque se espera que comiencen a disminuir en intensidad a partir del jueves.

Para el viernes 30, el Indomet anticipa una reducción más significativa de las lluvias.

La directora del organismo explicó que el viento del sur continúa transportando abundante humedad hacia el litoral caribeño y otras regiones del país, favoreciendo la persistencia de aguaceros sobre territorios que ya han recibido importantes acumulados de agua.