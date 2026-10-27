Vaguada provocará lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento este martes

Vehículos transitando por una calle inundada en el municipio Santo Domingo Este ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que las condiciones meteorológicas continuarán dominadas por la incidencia de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera, la cual favorecerá la ocurrencia de lluvias en varias provincias del país.

Desde la madrugada y durante las primeras horas de este martes, se registran lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento, en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Pedernales, Puerto Plata y Santiago, entre otras provincias.

Para la tarde, las precipitaciones se producirán en forma de aguaceros fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, hacia Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, San Juan y Monte Plata, entre otras provincias que se encuentran bajo los niveles de alertas y avisos meteorológicos.

Calor

El Indomet afirmó que las temperaturas seguirán calurosas debido al viento cálido del sur/sureste. Las mínimas oscilarán entre los 22 °C y 23 °C, mientras que las máximas estarán entre los 29 °C y 31 °C.

Ante esto, recomiendan a la población tomar suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

El organismo indicó que los niños, las embarazadas y los adultos mayores son más vulnerables a los efectos del calor.

Precaución en las costas

En su informe del tiempo, la entidad recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa atlántica, a navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro debido al oleaje anormal.

También, llamó a mantener la precaución en las costas atlántica y caribeña ante la reducción de la visibilidad por los aguaceros, las descargas eléctricas, las ráfagas de viento y el oleaje localmente alto.

Las lluvias continuarán

Para este miércoles, desde la madrugada y durante las horas de la mañana, se esperan lluvias débiles a moderadas sobre el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, entre otras provincias del litoral caribeño.

En horas de la tarde, se prevén aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabón y Pedernales, entre otras localidades.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de sus próximos boletines e informes meteorológicos.

Para el jueves, las condiciones continuarán bajo los efectos de la vaguada, sin embargo, se prevé una disminución en la cantidad y frecuencia de las precipitaciones.

No obstante, durante la tarde podrían registrarse algunos aguaceros con tronadas y ráfagas de viento aisladas, principalmente en localidades cercanas a montañas, como Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, Santiago y San Juan, entre otras.