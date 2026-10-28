COE reduce a cuatro puntos las alertas amarillas, pero pronostica fuertes lluvias para esta tarde

Fuertes lluvias pronosticadas hoy en República Dominicana, el COE emite alertas amarillas. ( IMAGEN DIFUNDIDA POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE). )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) redujo este miércoles 28 de octubre a cuatro las demarcaciones bajo alerta amarilla y mantiene otras 16 en verde, aunque el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica que continuarán los aguaceros fuertes, las tormentas eléctricas y las ráfagas de viento durante la tarde.

La actualización, emitida a las 11:15 de la mañana, representa una reducción considerable respecto al martes, cuando 12 demarcaciones permanecían bajo alerta amarilla por las lluvias asociadas a una vaguada.

Sin embargo, el organismo de protección civil advirtió que las condiciones atmosféricas todavía favorecen precipitaciones de moderadas a fuertes en distintas localidades del territorio nacional.

¿Dónde se mantienen las alertas amarillas?

De acuerdo con el mapa actualizado del COE, las demarcaciones bajo alerta amarilla son:

Monte Plata, la provincia

San José de Ocoa, la provincia

- Distrito municipal de Nisibón, en La Altagracia

- Municipio de Ramón Santana, en San Pedro de Macorís

En los dos últimos casos, la alerta amarilla se limita a las localidades señaladas y no comprende la totalidad de sus respectivas provincias.

El COE establece que la alerta amarilla requiere que la población permanezca atenta y preparada ante posibles impactos de las condiciones meteorológicas.

Las 16 demarcaciones bajo alerta verde

El organismo mantiene bajo alerta verde a La Vega, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Samaná, Azua, Peravia, El Seibo, Hato Mayor, Dajabón, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Romana, San Juan, Pedernales y Barahona.

En San Pedro de Macorís se mantiene la excepción del municipio Ramón Santana, que continúa bajo alerta amarilla.

La alerta verde indica que las autoridades mantienen vigilancia preventiva y que la población debe permanecer informada ante posibles cambios.

Entre las demarcaciones que pasaron de amarilla a verde figuran el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona, Pedernales, Azua y Peravia.

¿Qué dice el pronóstico para esta tarde?

Según el boletín de Indomet citado en el informe de situación número cuatro del COE, las condiciones meteorológicas continúan dominadas por una vaguada en diferentes niveles de la troposfera.

Durante la mañana se prevén lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento.

Para la tarde, el pronóstico indica que las precipitaciones se presentarán en forma de aguaceros que podrían ser fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Aunque el COE disminuyó los niveles de alerta, el pronóstico mantiene la posibilidad de nuevas precipitaciones sobre zonas que ya han registrado inundaciones, crecidas de ríos y otros daños durante los últimos días.

En cuanto a las condiciones marítimas, Indomet recomienda que las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas naveguen con precaución cerca del litoral atlántico y eviten aventurarse mar adentro debido al oleaje anormal.

Para ambas costas, atlántica y caribeña, advierte sobre la reducción de visibilidad por aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto.

Las lluvias han afectado a 2,670 personas

El informe del COE también presenta un balance de los daños provocados por las precipitaciones desde las 6:00 de la mañana del 25 de octubre hasta la misma hora de este miércoles 28.

Durante ese período, el organismo contabilizó 2,670 personas afectadas, 534 viviendas con daños y 32 comunidades incomunicadas.

Asimismo, reportó 67 personas evacuadas o desplazadas, cuatro carreteras afectadas y un puente con daños. Hasta el corte del informe no se registraban fallecimientos asociados al evento meteorológico.

Entre las situaciones documentadas figura la crecida del río Yabacao, que obligó a cerrar el paso por la autopista Juan Pablo II, próximo al peaje de El Naranjo, en Monte Plata.

También se reportaron inundaciones en Azua, Santo Domingo y el Distrito Nacional, así como deslizamientos de tierra en San Cristóbal y El Seibo.

En el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, 30 viviendas resultaron afectadas por inundaciones urbanas en el sector El Caliche.

Mientras tanto, en Capotillo, Distrito Nacional, el organismo notificó inundaciones y el desplazamiento de 11 personas.

COE mantiene medidas preventivas

Pese a la reducción de las alertas amarillas, el COE informó que continúa activo el Plan de Contingencia para Eventos Hidrometeorológicos.

El organismo recomendó a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, así como mantenerse alejada de estructuras inestables y zonas vulnerables.

También mantiene la prohibición de utilizar balnearios de ríos y pozas en las provincias bajo alerta.

Las autoridades exhortaron a seguir las actualizaciones oficiales de Indomet y del COE, debido a que las condiciones meteorológicas todavía pueden generar aguaceros fuertes durante las próximas horas