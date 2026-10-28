El COE reduce el nivel de alerta y coloca en verde a 18 provincias y el Distrito Nacional

Las lluvias en el país son por la presencia de una vaguada combinada con con los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico, conforme al Indomet. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) bajó la noche de este miércoles de amarilla a verde las cuatro demarcaciones que tenía en esa categoría ante precauciones de que se produzcan inundaciones por las lluvias. Ahora son 18 las provincias que están en ese color, además del Distrito Nacional.

En alerta amarilla estaban: Monte Plata y San José de Ocoa, La Altagracia y San Pedro de Macorís.

El organismo indicó, en su boletín de las 7:00 de la noche, que tomó la medida en consonancia con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que señala que las condiciones climáticas "favorecerán el desarrollo de aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche extendiéndose hasta horas de la madrugada".

Dijo que esas precipitaciones se concentrarán, principalmente, hacia la llanura oriental, el valle del Cibao y la cordillera central.

Las lluvias que se producen en el país son producto de una vaguada en combinación con los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico, conforme con el Indomet.

"Por tal razón, el Centro de Operaciones de Emergencias MANTIENE los niveles de alerta ante posibles inundaciones urbanas, crecidas de arroyos, ríos y cañadas, debido a las lluvias ocurridas y pronosticadas", precisó.

Las provincias que fueron colocadas en alerta verde fueron:

Azua, Barahona, Dajabón, El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, Pedernales, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Samaná, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/whatsapp-image-2026-10-28-at-81707-pm-342e985b.jpeg Mapa de los niveles de alerta del boletín de las 7:00 de la noche de este miércoles 28 de octubre de 2026. (TOMADA DEL COE)