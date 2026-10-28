Lluvias azotan la capital y el sur; dejan comunidades aisladas

Una mujer camina durante la lluvia con una escoba en su mano por una zona inundada en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Las lluvias provocadas por la incidencia de dos vaguadas sobre el territorio nacional han dejado inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en viviendas, carreteras y puentes, así como localidades incomunicadas en distintas provincias, mientras las autoridades advierten que las precipitaciones continuarán hasta el viernes, pero con menor intensidad.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó ayer que 412 personas resultaron afectadas, 105 viviendas sufrieron daños, unas 30 comunidades quedaron incomunicadas y seis personas fueron evacuadas. El organismo también reportó dos carreteras y un puente afectados.

A esto se suma la salida de servicio de 28 acueductos, que abastecen a 485,911 usuarios en provincias como San Juan, Azua, Bahoruco, San Cristóbal, Monte Plata, Sánchez Ramírez y Barahona, según el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

Acumulado de lluvias

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que las precipitaciones continuarán hoy.

En los últimos cinco días, el municipio de Cabral, en Barahona, encabeza las localidades con mayores acumulados de lluvias, con 208.3 milímetros, seguido de Polo, con 190, y Villa Altagracia, con 162.2.

En el Gran Santo Domingo, las estaciones de Santo Domingo Este, Ensanche La Fe y La Agustina registraron acumulados de 156, 146.1 y 146 milímetros, respectivamente, según los registros del Indomet.

Otros acumulados se registraron en Ciudad Juan Bosch, con 148.9 milímetros; Enriquillo, Barahona, con 135; y San Cristóbal, con 118.9

Daños en el interior

Las lluvias provocaron inundaciones, crecidas de ríos y daños en infraestructuras en distintas provincias del país.

En Azua, el desbordamiento del río Las Cuevas dejó parcialmente incomunicadas las comunidades de Arroyo Corozo, Las Guamas y Las Avispas. En Monte Plata, la crecida del río Ozama provocó el colapso del paso provisional entre Yamasá y Don Juan, afectando a residentes y productores agrícolas.

En San Cristóbal, un deslizamiento de tierra bloqueó el acceso a varias comunidades, mientras que en San Juan una familia de seis personas tuvo que abandonar su vivienda.

En San Pedro de Macorís se registraron inundaciones urbanas y en El Seibo aumentó el caudal del río Soco. En Barahona, las aguas inundaron el mercado público, generando preocupación por las condiciones sanitarias.

Gran Santo Domingo

En el Gran Santo Domingo, las precipitaciones anegaron tramos de las avenidas John F. Kennedy, 27 de Febrero, Charles de Gaulle y la autopista Las Américas, provocando dificultades en el tránsito.

En Ciudad Juan Bosch, las inundaciones dificultaron la circulación de vehículos, mientras que en La Javilla, Villa Mella, varias calles quedaron cubiertas de agua. La Alcaldía del Distrito Nacional desplegó más de 500 brigadistas para atender las incidencias.

Minerd y UASD suspenden clases

El Ministerio de Educación (Minerd) mantiene la suspensión de la docencia en los centros educativos ubicados en zonas vulnerables de las provincias bajo alerta amarilla. Asimismo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) suspendió ayer las clases presenciales en su sede central y varios recintos del interior, además de las labores administrativas. La docencia universitaria continuará de manera virtual. b

Las alertas y las costas

Como consecuencia de las lluvias, el COE mantiene en alerta amarilla a Pedernales Bahoruco, Independencia, Barahona, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia. Además, del Distrito Nacional. En tanto, permanecen en alerta verde La Vega, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, El Seibo, Samaná, Dajabón, Elías Piña, Hato Mayor, La Altagracia y La Romana. Con relación a la costa atlántica y caribeña, se recomendó a las embarcaciones navegar con precaución.