¿Dónde ha llovido más en el Gran Santo Domingo? El mapa de Indomet muestra las zonas con mayores acumulados

Mapa que indica los lugares donde más ha llovido en el Gran Santo Domingo. ( CREADA CON IA. )

¿En cuáles zonas del Gran Santo Domingo ha caído más agua durante los últimos días? El mapa de precipitaciones del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) permite identificar tanto las localidades con registros medidos como otras áreas donde las lluvias han sido especialmente intensas.

Entre el 23 y el 27 de octubre, cuatro estaciones meteorológicas de la provincia Santo Domingo acumularon entre 175.4 y 219.7 milímetros de lluvia. Pero los colores del mapa muestran que las precipitaciones también se extendieron con fuerza por el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y localidades próximas de San Cristóbal y Monte Plata.

La directora de Indomet, Gloria Ceballos, explicó que las lluvias de esos cinco días se manifestaron con mayor intensidad en el litoral caribeño y que los acumulados superaron los promedios mensuales de octubre en poblados del suroeste y el Gran Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-28-at-10006-pm-1-5325cf40.jpeg Mapa que indica los lugares donde más ha llovido en el Gran Santo Domingo.

1. Ciudad Juan Bosch: 219.7 milímetros

La estación automática de Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, encabeza los registros metropolitanos con 219.7 milímetros en cinco días.

La cantidad equivale a casi 220 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie.

Este punto también figura entre las estaciones con mayores acumulados de todo el país, ocupando el cuarto lugar en la clasificación publicada por Indomet.

2. Santo Domingo Este: 201 milímetros

Otra estación identificada como Santo Domingo Este registró 201 milímetros, el segundo mayor acumulado entre los puntos metropolitanos destacados por el organismo.

El mapa muestra amplias áreas de la provincia Santo Domingo en tonalidades rojas y marrones, que corresponden a precipitaciones elevadas.

La representación también permite observar que la intensidad de las lluvias no fue uniforme en todo el municipio.

3. Aeropuerto La Isabela: 197.6 milímetros

En Santo Domingo Norte, la estación del aeropuerto internacional La Isabela acumuló 197.6 milímetros.

Este registro confirma que las precipitaciones intensas no se limitaron al este de la capital, sino que también alcanzaron el norte de la zona metropolitana.

En el mapa, áreas próximas al límite entre Santo Domingo y Monte Plata aparecen con tonalidades rojizas y violáceas, correspondientes a concentraciones importantes de lluvia.

4. Multimodal Caucedo: 175.4 milímetros

La estación automática de Multimodal Caucedo, en Boca Chica, reportó 175.4 milímetros durante los cinco días analizados.

El mapa de Indomet también representa buena parte del litoral suroriental con tonos rojos y anaranjados, que indican acumulados significativos.

Esto muestra que las lluvias alcanzaron tanto las zonas urbanas como las localidades próximas a la costa caribeña.

5. Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste: ¿qué muestra el mapa?

Aunque la tabla de Indomet no presenta una cifra individual para cada sector del Distrito Nacional o Santo Domingo Oeste, la representación cartográfica permite identificar acumulaciones importantes sobre estas zonas.

Las tonalidades rojas y marrones se extienden por la zona metropolitana, mientras que hacia el oeste aparecen áreas de mayor intensidad representadas en colores violáceos.

De acuerdo con la escala utilizada por Indomet, los colores rojos oscuros y marrones corresponden aproximadamente a acumulados de entre 150 y 200 milímetros, mientras que los tonos violáceos representan valores superiores.

Sin embargo, estas zonas se identifican mediante una interpolación de los registros meteorológicos. Por eso, el mapa no permite establecer con exactitud cuánta lluvia cayó en barrios específicos como Herrera, Los Alcarrizos, Arroyo Hondo, Naco o Bella Vista sin disponer de mediciones correspondientes a esos lugares.

6. San Cristóbal: una de las zonas con mayores precipitaciones

Al oeste del Gran Santo Domingo, San Cristóbal aparece entre las provincias donde se concentraron los mayores acumulados.

Villa Altagracia registró 231.1 milímetros durante el período, el segundo valor más elevado del país.

El mapa también muestra tonalidades rojas, marrones y áreas violáceas en territorio de San Cristóbal, lo que indica precipitaciones considerables en sectores adicionales de la provincia.

La intensidad representada en el mapa permite identificar una franja de lluvias elevadas que conecta áreas de San Cristóbal con el extremo occidental del Gran Santo Domingo.

7. Monte Plata: más de 210 milímetros en Bayaguana

Bayaguana registró 210.3 milímetros, una de las cantidades más elevadas del país.

En el mapa, parte de Monte Plata aparece cubierta por tonos anaranjados, rojos y puntos de color violáceo, especialmente hacia zonas próximas a la provincia Santo Domingo.

Esto refleja que los aguaceros también fueron intensos en localidades situadas al norte y nordeste de la zona metropolitana.

¿Qué significan los colores del mapa?

La División de Hidrometeorología de Indomet utilizó una escala de colores para representar las precipitaciones acumuladas entre el 23 y el 27 de octubre.

Los tonos verdes identifican las áreas con menores cantidades de lluvia; los amarillos y anaranjados corresponden a acumulados intermedios; mientras que los rojos, marrones y violetas representan mayores volúmenes.

El mapa fue elaborado mediante interpolación, una técnica que utiliza los registros disponibles para estimar la distribución de las precipitaciones entre estaciones meteorológicas.

Por esa razón, una zona representada en violeta no significa necesariamente que exista una estación meteorológica en ese lugar con la cantidad exacta indicada por el color.

¿Llovió en cinco días más de lo habitual en un mes?

En determinadas localidades, sí.

"Las lluvias de los últimos 5 días (23 al 27) se manifestaron con mayor intensidad en todo el litoral caribeño, dejando acumulados significativos, que superan los promedios mensuales de octubre en poblados del suroeste y El Gran Santo Domingo", informó Gloria Ceballos.

La funcionaria destacó que las precipitaciones fueron especialmente intensas en el litoral caribeño, lo que coincide con la distribución de los mayores acumulados representados en el mapa.

Aunque la representación permite identificar amplias áreas con lluvias elevadas, no incluye los promedios históricos de cada localidad. Por tanto, no es posible precisar qué porcentaje del promedio mensual fue superado en cada barrio o municipio.

¿Y dónde ha llovido más en todo el país?

El mayor registro nacional corresponde a Cabral, en Barahona, con 256.7 milímetros, seguido de Villa Altagracia, en San Cristóbal, con 231.1, y Oviedo, en Pedernales, con 225.2.

Ciudad Juan Bosch ocupa el cuarto lugar, con 219.7 milímetros, y Bayaguana el quinto, con 210.3.

En conjunto, el mapa muestra que las mayores cantidades de agua se concentraron principalmente en una extensa franja del sur del país, desde el suroeste hasta el Gran Santo Domingo y localidades del este.