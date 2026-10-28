Lluvias dejan 67 acueductos fuera de servicio y afectan a más de 948,000 usuarios

Dos mujeres con paraguas cruzan una avenida del Distrito Nacional bajo la lluvia. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

Un total de 67 acueductos se encuentran fuera de servicio y otros dos operan de manera parcial debido a los efectos de las lluvias registradas el martes en diferentes puntos de la República Dominicana, lo que afecta a una población de 948,603 usuarios.

Así lo establece el último informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), basado en los datos del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), que también reporta inundaciones, deslizamientos de tierra, viviendas afectadas y comunidades incomunicadas.

Las precipitaciones provocaron interrupciones del tránsito por crecidas de ríos, acumulación de sedimentos, deslizamientos de tierra y caída de árboles. Las principales restricciones se concentraron en Monte Plata, Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal y Hato Mayor.

Viviendas afectadas en el Gran Santo Domingo

En el Distrito Nacional, las lluvias afectaron tres viviendas en el sector La Ciénaga, mientras que en Guachupita se produjo el desbordamiento de la cañada de Benavides.

En Capotillo se registraron inundaciones urbanas que afectaron 12 viviendas. En el área del túnel del sector, otras cuatro viviendas resultaron afectadas y 11 personas fueron desplazadas.

Asimismo, en el municipio de San Antonio de Guerra, las inundaciones urbanas afectaron 30 viviendas en el sector El Caliche.

Azua y Peravia registran inundaciones

En la provincia de Azua, las lluvias provocaron inundaciones en el sector Punta de Garza, en el distrito del municipio de El Rosario, donde 86 viviendas quedaron anegadas. Sus residentes tuvieron que trasladarse a casas de familiares y amigos.

En la comunidad de Guayacanal, municipio de Pueblo Viejo, el desbordamiento de una cañada inundó otras 29 viviendas.

El comité de emergencias del distrito de Palmar de Ocoa, en el municipio de Las Charcas, reportó 147 viviendas afectadas, distribuidas entre el barrio Mono Mojado, con 82; el sector Duvergé, con 25, y la parte sur de Palmar de Ocoa, con 40.

En la provincia Peravia, específicamente en el municipio de Matanzas, el desbordamiento de una cañada y el colapso de una pared de un canal provocaron inundaciones en 19 viviendas de la sección San José, barrio Campesino, camino a Las Calderas.

Los residentes afectados también se trasladaron a viviendas de familiares y amigos.

Deslizamientos y daños en carreteras

En San Cristóbal, el COE reportó de manera preliminar el desbordamiento de la cañada Arroyo Higüero, en el municipio de Cambita, que afectó una vivienda. En esa misma demarcación, un deslizamiento de tierra causó daños en un tramo de la carretera.

En Barahona, la caída de un árbol derribó un poste del tendido eléctrico y afectó parcialmente una vivienda. Brigadas de la Defensa Civil acudieron al lugar para despejar el área.

En la provincia El Seibo, un deslizamiento de tierra ocurrido en el kilómetro 12 de la carretera Miches-El Seibo, próximo al cajón de Cisneros, obstruyó temporalmente el tránsito. El Ministerio de Obras Públicas intervino y rehabilitó el paso.

Además, el desbordamiento del río Seibo dejó incomunicadas las comunidades La Cuchilla-Arroyo Grande y La Isabelita-La Piedra.

Crecida del río Yabacao interrumpe el tránsito

En Monte Plata, la crecida del río Yabacao provocó el cierre del paso por la autopista Juan Pablo II, en el tramo próximo al peaje de El Naranjo, en la carretera Bayaguana-Guerra.

El informe también documenta el colapso del badén de Don Juan, daños parciales en la pared perimetral de un liceo en Azua y el desprendimiento del techo de una vivienda.

A estas situaciones se suman postes y árboles caídos, así como otros obstáculos que dificultan la circulación por distintas vías.

Mientras tanto, varios puentes, túneles e intersecciones del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo permanecen bajo monitoreo ante posibles eventualidades.

Entre los puntos vigilados se encuentran la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln, el puente Flotante, el puente Ramón Matías Mella y el Expreso V Centenario.