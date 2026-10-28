Vaguada continuará provocando aguaceros en distintas zonas del país este miércoles

Personas se protegen de las lluvias con sombrillas mientras transitan por la avenida 27 de Febrero en el Distrito Nacional, ante las precipitaciones registradas. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este miércoles que las condiciones del tiempo continuarán dominadas por la incidencia de una vaguada, combinada con el viento del sureste, factores que seguirán favoreciendo la humedad y la inestabilidad sobre el área de pronósticos.

De acuerdo con el informe meteorológico, durante las horas de la mañana se prevén aguaceros de intensidad y frecuencia variables, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en localidades del litoral costero del Caribe.

Para la tarde, se espera que las precipitaciones se extiendan hacia poblados del noroeste, la zona fronteriza, la Cordillera Central, el valle del Cibao y el sureste.

Continuará el calor

El Indomet indicó que las temperaturas seguirán calurosas. Las mínimas estarán entre 22 °C y 23 °C, y las máximas entre 29 °C y 31 °C.

Ante estas condiciones, recomendó a la población tomar suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, así como evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

El organismo afirmó que los niños, las embarazadas y los adultos mayores son más vulnerables a los efectos del calor.

En las costas Caribeña y Atlántica, el Indomet recomendó operar con precaución ante la presencia de aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y visibilidad reducida.

Las lluvias continuarán

Para este jueves, la vaguada continuará incidiendo sobre el territorio dominicano, aunque con menor intensidad, mientras que el viento del este/sureste seguirá favoreciendo las precipitaciones.

Desde las horas matutinas se esperan lluvias dispersas, principalmente en localidades del litoral costero del Caribe. En horas de la tarde, se prevén aguaceros dispersos, acompañados de tronadas y ráfagas de viento aisladas, hacia poblados del noroeste, la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.

Según el pronóstico, las precipitaciones podrían prolongarse durante la noche en localidades del noreste.

Para el viernes, se prevé una disminución gradual de las precipitaciones debido al alejamiento de la vaguada y al ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad.

No obstante, el viento del este/noreste continuará transportando campos nubosos hacia el territorio dominicano, lo que favorecerá algunos aguaceros locales, acompañados de tronadas aisladas, especialmente durante la tarde en localidades del noreste, el sureste y la Cordillera Central.