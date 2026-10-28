Con un suape y un cubo en las manos, Brenda se encontraba la tarde de este miércoles en plena faena de limpieza. Junto a sus hijos, sacaba los últimos restos de agua y lodo que permanecían en el piso de su pequeña vivienda, en la calle B del sector Gualey, Distrito Nacional, luego de las fuertes lluvias registradas ayer martes.

El agua ingresó de manera repentina a la vivienda y alcanzó el piso de la cocina, hasta la habitación que comparten sus cuatro hijos, ubicada en la parte posterior de la casa, justo al lado de la cocina.

A las 2:00 de la tarde de este miércoles, en las paredes de la habitación, pintadas de color rosa, todavía podían verse las marcas que dejó el agua. Las filtraciones también permitieron que la lluvia se colara por las paredes y entrara al interior de la vivienda.

El agua alcanzó un televisor que se encontraba colocado en la pared y terminó dañándolo.

"La cocina se me inundó, todavía hoy estoy limpiando", contó Brenda mientras continuaba con las labores de limpieza.

Una cama en la acera

Los efectos de la inundación también provocaron daños en otras pertenencias de la familia. La mujer, tuvo que lavar la ropa de los pequeños, que quedó mojada y sucia tras la entrada del agua a la casa.

En la entrada, permanecía la base de una cama que Brenda tuvo que sacar después de que el agua la dañara.

"El agua lo dañó, ya eso no sirve y hay que botarlo lamentablemente", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/28102026-falso-en-vivo-coe-e-indomet--recorrido-por-lluvias-en-la-capital-adriana-suels--28-5d3ffccc.jpg Las paredes de la habitación que comparten los cuatro hijos de Brenda conservaban las marcas dejadas por el agua que penetró en la vivienda. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

De acuerdo con la mujer, no es la primera vez que enfrenta una situación similar. Cuando las lluvias son fuertes, el agua vuelve a entrar a su vivienda.

Un problema de años

En la entrada del sector El Almirante, en el municipio Santo Domingo Este, parte de la vía permanecía cubierta de agua sucia. Aunque el nivel había disminuido, continuaba acumulada en la calle.

El residente Amado Familia afirmó que el problema persiste desde hace 40 años y que se repite cada vez que llueve con intensidad.

Según explicó, la situación también se presenta en otras calles del sector, como la Tercera y la Quinta, que se vuelven intransitables cuando se acumula el agua. Asimismo, señaló que residentes de sectores como La Toronja e Invivienda enfrentan dificultades relacionadas con el drenaje.

"Eso se llena totalmente, ahora bajó. Las alcantarillas parecen que están tapadas todas producto de la basura, eso es cada vez que llueve", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/28102026-falso-en-vivo-coe-e-indomet--recorrido-por-lluvias-en-la-capital-adriana-suels--9-358c8135.jpg El agua sucia permanecía acumulada en parte de la vía de entrada al sector El Almirante, en Santo Domingo Este, pese a que su nivel había disminuido. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/28102026-falso-en-vivo-coe-e-indomet--recorrido-por-lluvias-en-la-capital-adriana-suels--16-10594286.jpg Calle Miguel Ballester del sector El Almirante, con hoyos y agua sucia acumulada. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ >

Lodo, restos de hojas, plásticos y agua sucia caracterizaban el panorama de la calle Miguel Ballester, también en el sector El Almirante, frente a la pollera Dios Provee.

Mientras recogía sus pertenencias, Benson, empleado del establecimiento, explicó que la acumulación de agua le impidió acudir a trabajar el día anterior. Aunque el agua ingresó a la pollera, no se registraron pérdidas económicas.

"Eso tiene más de 10 años así. Ayer había más agua", expresó.

José Alberto Linares, quien cruzaba la vía en un motor para entregar un pedido, comentó que el problema se repite cada vez que llueve y las viviendas ubicadas en las zonas más bajas son las más afectadas por las inundaciones.

"A veces esa agua está allá arriba. Eso tiene muchos años, a veces cuando llueve el agua llega allá arriba. Las únicas casas que no cogen agua son las de arriba, pero esas de abajo se inundan", manifestó.

Ante esta situación, Linares pidió la intervención de las autoridades debido a las condiciones del agua que permanece acumulada en la vía y los riesgos que representa.

Calles intransitables

En la calle Francisco Peña Gómez, en el sector San Luis, Santo Domingo Este, los efectos de las fuertes lluvias aún eran visibles la mañana de este miércoles.

Al mediodía, el agua sucia permanecía acumulada en varios puntos de la vía, obligando a los motoristas a levantar los pies para evitar mojarse al atravesarla, mientras los conductores reducían la velocidad para transitar por las zonas inundadas.

En uno de los tramos de la calle permanecía una goma, restos de basura y distintos tipos de plásticos esparcidos en la vía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/28102026-falso-en-vivo-coe-e-indomet--recorrido-por-lluvias-en-la-capital-adriana-suels--22-cafee042.jpg Motoristas levantaban los pies para evitar el contacto con el agua acumulada al atravesar la calle Francisco Peña Gómez, en San Luis. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/28102026-falso-en-vivo-coe-e-indomet--recorrido-por-lluvias-en-la-capital-adriana-suels--23-c80c6f87.jpg Restos de basura y distintos tipos de plásticos permanecían esparcidos en un tramo de la calle Francisco Peña Gómez, en San Luis. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ >