Informe del COE: Monseñor Nouel, La Vega y Santiago seguirán en alerta verde por lluvias

Una vaguada en varios niveles de la troposfera continúa incidiendo sobre el territorio nacional. ( JOLIVER BRITO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que las provincias La Vega, Monseñor Nouel y Santiago se mantienen bajo alerta verde ante el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos, arroyos y cañadas, debido a las lluvias pronosticadas.

La medida se basa en el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que indica que una vaguada en varios niveles de la troposfera continúa incidiendo sobre el territorio nacional y, junto con el abundante contenido de humedad, genera condiciones favorables para la formación de nubes de gran desarrollo vertical.

Para la tarde se prevén aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento localmente muy fuertes y posibles granizadas en zonas de la cordillera Central, el valle del Cibao, la zona fronteriza, el norte y el noreste del país.

Precaución en las costas

El Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución en las costas atlántica y caribeña, debido a la reducción de la visibilidad por los aguaceros, las descargas eléctricas, las ráfagas de viento y el oleaje localmente alto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/whatsapp-image-2026-10-29-at-121204-pm-d2530f50.jpeg Mapa con las tres provincias bajo alerta verdedebido a las lluvias pronosticadas. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL COE)

Personas y viviendas afectadas

En su boletín de situación, correspondiente al período comprendido entre las 6:00 de la mañana del 25 de octubre y las 6:00 de la mañana de este jueves, el COE reportó 2,675 personas afectadas, 51 comunidades incomunicadas y 535 viviendas afectadas.

También informó que 39 acueductos se encuentran fuera de servicio. Según el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), esta situación afecta a 366,035 usuarios.

El reporte también registra un puente afectado.

Situación por zonas

En Santo Domingo Norte, las lluvias y la acumulación de agua en la cabecera del río Ozama provocaron el desbordamiento del afluente, lo que dejó parcialmente incomunicadas las comunidades de Coordinadores, La Cucaracha, Acapulco 1 y 2, Caliche y Majagua.

De acuerdo con el reporte, unas 500 viviendas resultaron anegadas, aunque no fue necesario desplazar a personas.

En el municipio Ramón Santana, provincia San Pedro de Macorís, se reportó el desbordamiento del río Soco, que dejó parcialmente incomunicadas las comunidades de Concho Primo, Diego, Loma Alduey, Campiña, Platanito, Bejucal, Cabeza de Toro, Guanábano y Regajo.

Las autoridades mantienen bajo monitoreo estas comunidades.

En Pedernales, el COE informó de manera preliminar que el desbordamiento del río Pedernales mantiene incomunicadas las comunidades de la sección Los Arroyos y parcialmente incomunicado el poblado de Hans Pitre.

En Monte Plata, el desbordamiento del río Yabacao provocó la incomunicación parcial de la comunidad Mata de los Indios.

En Barahona, la saturación de los suelos provocó la caída de un árbol en Cañada de Papoy, que afectó parcialmente una vivienda.

En cuanto a las infraestructuras, el informe registra el colapso del badén de Don Juan, daños parciales en la pared perimetral de un liceo en Azua, el desprendimiento del techo de una vivienda y la presencia de postes, árboles y otros obstáculos sobre las vías.